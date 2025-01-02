《打擊貪腐》貴州茅台前董事長丁雄軍涉嚴重違紀違法受查

《經濟通通訊社２日專訊》新年伊始，曾任貴州茅台（滬：６００５１９）董事長的丁雄軍
落馬。中紀委國家監委網站今日通報指，貴州省市場監督管理局黨組書記、貴州省市場監督管理
局（貴州省知識產權局）局長丁雄軍，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查
和監察調查。
公開資料顯示，５０歲的丁雄軍於武漢大學化學系高分子專業畢業後留校任教，之後再在該
大學攻讀碩士、博士研究生，完成學業後於２００１年進入貴州省貴陽市小河區科技局出任副局
長，此後曾任該區經貿局局長等職，２００４年兼任貴陽經濟技術開發區管委會主任助理，並升
任小河區政府副局長等職；２００６年任清鎮市委常委、市政府副市長等職，２００７年再進入
貴陽市，任兩湖一庫管理局黨委書記、局長。此後丁雄軍歷任貴陽市政府秘書長、貴州省政府副
秘書長，畢節市委常委、市政府副市長，貴州省能源局黨組書記、局長等職，至２０２１年８月
空降貴州茅台，出任中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，貴州茅台酒股
份有限公司董事長等，直至２０２４年４月被調任貴州省市場監督管理局黨組書記、貴州省市場
監督管理局（貴州省知識產權局）局長。
＊同日貴州安順市委前書記陳少榮落馬＊
中紀委國家監委網站同日通報，貴州省安順市委原書記陳少榮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接
受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。
５８歲的陳少榮則畢業於重慶大學採礦工程系採礦工程專業，後進入貴州省水城礦務局木沖
溝煤礦工作，１９９５年起陸續成為貴州省水城礦務局大灣煤礦總工程師、大灣煤礦礦長、貴州
水城礦業（集團）有限責任公司副總經理等，２００６年１０月起轉入政壇，歷任貴州省六盤水
市副市長、市委常委，盤縣縣委書記，紅果經濟開發區黨工委書記，盤北經濟開發區黨工委書記
；２０１４年１月出任貴陽市委常委、副市長，２０１７年起出任銅仁市委副書記、市政府黨組
書記、副市長、市長等職，２０２１年２月再調任安順市委書記，但２０２２年又調任貴州省人
大農業與農村委員會副主任委員，２０２３年１月任貴州省人大常委會法制工作委員會副主任。
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