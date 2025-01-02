《中國要聞》菜鳥Ｌ４級無人車升級，單次可運多達８００件包裹

《經濟通通訊社２日專訊》菜鳥集團今日正式對外推出其新款Ｌ４級公開道路無人車－－菜

鳥無人車ＧＴ Ｐｒｏ（下稱菜鳥ＧＴ Ｐｒｏ），是菜鳥繼２０２４年推出Ｌ４級公開道路無

人車菜鳥ＧＴ後的首次升級改款。



據介紹，菜鳥無人車ＧＴ Ｐｒｏ車身尺寸與小型乘用車相近，車廂容積達到５立方米，單

次可裝載６００至８００件快遞包裹；續航里程能夠達到１８０千米。此前浙江杭州余杭區一家

綜合性快遞網點已有３０台無人車參與常態化運營，在２０２４年「雙十一」業務高峰期，每台

無人車平均每天至少往返驛站３至４趟，單車每日運送２０００件以上包裹。截至２０２４年

１２月，菜鳥無人車ＧＴ已觸達來自浙江、山東、河南、陝西、安徽、江蘇等全國十多個省份的

客戶，推出僅數月便在超過３０個縣、市級行政區域完成部署和應用。



菜鳥集團首席技術官李強透露，接下來，菜鳥將通過加速實現從高精地圖到輕地圖再到無圖

化的技術路徑，進一步拓寬菜鳥無人車商業化的前景。菜鳥也將持續探索Ｌ４級公開道路無人車

在末端物流場景以外的業務場景，例如商超配送、城際物流等，針對不同場景的需求，研發更靈

活的定製化ＧＴ新車型。（ｓｌ）

