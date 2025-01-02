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AH股新聞

02/01/2025 08:35

《國企紅籌》中國通號（０３９６９）股東提名女性董事程序未完成

　　《經濟通通訊社２日專訊》中國通號（０３９６９）（滬：６８８００９）公布，董事會現
時由５名男性董事組成，根據上市規則，董事會尚未達致成員多元化。
　
　　該集團指，已就委任符合相關要求的董事候選人事宜與股東展開積極溝通。現時由於股東向
其提名女性董事候選人的程序尚在履行中，董事提名及委任程序尚未完成，將預期力爭在不晚於
今年３月３１日委任一名合適的女性候選人為董事，確保符合上市規則第１３﹒９２條的規定。
（ｗｈ）

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