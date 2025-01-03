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AH股新聞

03/01/2025 09:10

《以舊換新》李強濟南調研：加大對以舊換新支持力度

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國務院總理李強２日在山東濟南調研。他強
調，以時不我待的責任感緊迫感，只爭朝夕、從頭抓緊，推動政策早落地、項目快推進、措施見
實效，努力實現今年經濟發展良好開局。
　
　　李強首先來到位於濟南市泉城路的京東電器旗艦店，他指出，消費品以舊換新對於滿足百姓
高品質生活需求、釋放消費潛力、帶動產業升級、暢通經濟循環具有重要意義。今年要繼續實施
好這一政策，進一步加大支持力度、拓寬適用範圍，做好補貼資金接續，充分發揮政策效應。要
優化政策操作流程，提供舊產品回收、新產品安裝等一條龍服務，便利群眾消費。要加強政策宣
傳解讀，讓群眾更清楚地了解政策，享受實惠。
　
＊大力推進充換電基礎設施建設＊
　
　　在車網互動充換電示範站，李強指出，中國智能網聯新能源汽車保有量持續攀升，蘊藏著巨
大的充換電需求。要大力推進充換電基礎設施建設，完善配套支持政策，在發展充換電服務等方
面不斷探索創新。要著眼更加集約、安全、綠色，加快建設新型能源體系，深化能源管理體制改
革，促進能源轉型發展。要積極創新機制，豐富應用場景，為新技術新模式落地提供更多機會，
培育壯大發展新動能。

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