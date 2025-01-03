《駐京專電》發改委：消費向好趨勢沒變，料今年市場持續平穩增長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國家發改委副秘書長肖渭明在國新辦發布會

表示，去年一年，以提振消費為重點擴大國內需求，消費潛力加快釋放。展望２０２５年，中國

超大規模消費市場優勢沒有改變，消費向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，消費市場將持續呈

現平穩增長態勢。



＊適當提高退休人員基本養老金＊



肖渭明表示，發改委將實施提振消費專項行動，把促消費和惠民生結合起來。一是促進居民

增收減負。開展大規模職業技能培訓，支持更多的勞動者以技能提升帶動崗位收入提升。因地制

宜推動興業、強縣、富民一體發展，千方百計拓寬農民增收渠道。適當提高退休人員基本養老金

和城鄉居民基礎養老金，提高城鄉居民醫保財政補助標準。加強靈活就業和新就業形態勞動者權

益保障。



二是豐富消費產品服務供給。一方面，加力擴圍實施「兩新」政策，將手機、平板、智能手

表手環等消費品納入到支持品類。一視同仁支持線上、線下渠道，不同所有制、不同註冊地企業

參與以舊換新。另一方面，擴大服務消費，打造龍頭企業和服務品牌，放寬市場准入限制，以高

質量供給來引領有效需求。



＊持續提升冰雪消費，擴大助老養老等服務＊



三是培育消費新增長點。今年冬天，不僅東北、內蒙古、新疆等北方地區冰雪消費火熱，上

海、湖北、四川等地室內滑雪場也持續「升溫」。將持續提升冰雪場地設施數量和公共服務水平

，提升這方面的消費。另外，６０歲以上老年人口已經超過２﹒９億，將聚焦老年人的多樣化需

求，培育潛力產業，擴大老年助餐、居家助老、社區便民、機構養老等服務，讓智能輔具、銀髮

專列、老年遊學等新鮮事物進入更多老年人生活。尤其是老年助餐、居家助老，不管是城市還是

農村潛力都非常大，希望有關企業加大這方面的投資。



四是改善消費環境。完善商貿物流體系和冷鏈物流體系，有效降低全社會物流成本。落實好

帶薪年休假制度，釋放節假日消費需求。辦好中國品牌日活動，組織開展國貨潮品進鄉村、進社

區等公益行動。持續推進信用體系建設，著力營造放心的消費環境。

