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AH股新聞

03/01/2025 11:33

《駐京專電》發改委：宏觀政策有充足空間，有力支撐實現目標

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國家發改委副秘書長袁達在國新辦發布會表
示，關於２０２５年經濟增長目標的考慮，既要兼顧需要與可能，也要做好與中長期規劃銜接，
充分體現推動高質量發展和實現「十四五」規劃目標的需要。
　
　　他指出，今年目標制定過程中的一些考慮因素，一是有困難挑戰，外部環境更趨複雜嚴峻，
帶來的不利影響加深，今年我國經濟運行面臨不少新的困難和挑戰；二是有積極因素，中國經濟
基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，進一步全面深化改革、因地制宜發展新質生產力、暢通國內
大循環將有效激發經濟發展的內生動力；三是有調控能力，去年出台政策的效應將持續顯現，今
年宏觀政策還有充足的空間，加上宏觀調控的手段和經驗更加豐富，可以為實現目標提供有力的
支撐。總的看，對推動今年經濟持續回升向好充滿信心，對高質量完成「十四五」規劃目標任務
充滿信心。
　
＊綜合整治內捲式競爭，積極化解供大於求階段性矛盾＊
　
　　下一步，發改委將實施好更加積極有為的宏觀政策，強化政策統籌協調，增強政策一致性，
加快政策傳導落地，更快更充分地釋放政策效能。重點做好以下六個方面工作。一是全方位擴大
國內需求。實施提振消費專項行動，進一步提高投資效益，更大力度支持「兩重」建設，加力擴
圍實施「兩新」政策。
　
　　二是推進標誌性改革舉措落地見效。制定實施全國統一大市場建設指引，推動出台民營經濟
促進法。
　
　　三是擴大高水平對外開放。有序擴大自主開放和單邊開放，積極發展服務貿易、綠色貿易、
數字貿易，推動高質量共建「一帶一路」走深走實，著力穩外貿、穩外資。
　
　　四是推動重點產業提質升級。綜合整治「內捲式」競爭，積極化解一些行業供大於求的階段
性矛盾，著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，大力培育壯大未來產業、新興產業。
　
＊更大力度穩就業、促增收，推動房地產市場止跌回穩＊
　
　　五是加大保障和改善民生力度。更大力度穩就業、促增收，提高社會保障水平，增加公共服
務優質供給，落實好產業、就業等幫扶政策。
　
　　六是有效防範化解重點領域風險。推動房地產市場止跌回穩，繼續提振資本市場，穩妥處置
地方中小金融機構風險，持續強化糧食、能源資源、產業鏈供應鏈和數據等領域安全能力建設。
　
　

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