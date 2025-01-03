《駐京專電》發改委：今年約一千億元超長債支持項目清單提前下達

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國家發改委副主任趙辰昕在國新辦發布會談

到「兩重」建設時表示，發行超長期特別國債支持「兩重」建設，主要是聚焦辦好強國建設和民

族復興進程中的大事難事，保障好國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。截至目前，

２０２４年７０００億元超長期特別國債支持的項目已基本全部開工、完成投資超過１﹒２萬億

元，２０２５年約１０００億元項目清單也已提前下達。



＊提高國債資金對項目的支持比例＊



２０２５年，發改委將會同各地方各部門進一步聚焦提高投資效益精準發力，充分發揮投資

的關鍵作用。一是高質量推進「兩重」建設。增加超長期特別國債發行規模，拓展「兩重」建設

支持範圍，進一步提高國債資金對項目的支持比例。統籌好「硬投資」和「軟建設」，確保項目

符合「兩重」性質，同時在完善項目投融資機制、健全項目運行管護機制等方面取得更多實質進

展和創新突破。



二是高效益用好政府投資。適度增加中央預算內投資規模並優化支持範圍，聚焦市場不能有

效配置資源的公共領域項目，持續補短板、調結構、惠民生。完善地方政府專項債券管理機制，

用好「正面」「負面」兩張清單，更好發揮專項債券投資效益。此外，還將推動「十四五」規劃

１０２項重大工程順利收官。



三是高水平調動社會投資。完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制，滾動接續向民間

資本推介項目，拓展民間投資發展空間。篩選重點民間投資項目深化投貸聯動合作，推動更多

ＰＰＰ新機制項目落地實施，更大力度支持基礎設施ＲＥＩＴｓ市場擴圍擴容，通過這些舉措，

持續幫助民營企業解決融資難、融資貴以及其他發展中的問題。

