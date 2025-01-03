【以舊換新】汽車以舊換新政策未定，車企承諾兜底保銷量

《經濟通通訊社３日專訊》國內汽車以舊換新消費刺激政策能否延續到２０２５年還沒有明

確下來，為了抓住春節前市場旺季，多家車企發布補貼兜底措施，試圖保住銷量。



理想汽車（０２０１５）昨日承諾，如果購車用戶所在地在３月３１日前沒有推出汽車置換

更新補貼政策，理想汽車將給予１﹒５萬元（人民幣．下同）現金補貼。這一額度與２０２４年

各地方置換更新補貼標準相當。



同日，北汽集團旗下極狐汽車也推出類似兜底承諾。極狐汽車稱，如果２０２５年財政不再

提供汽車報廢及置換更新補貼，極狐汽車將自掏腰包按照２０２４年標準補貼消費者。



此外，１月１日，奇瑞汽車旗下星途品牌降價；捷豹品牌兩款車型限時降價；小鵬汽車

（０９８６８）限時優惠１萬元；蔚來（０９８６６）以及第二品牌樂道推出零首付免息政策，

還承諾為將來不能獲得政府以舊換新補貼的車主兜底。同一天，吉利控股集團（００１７５）子

公司極氪也發布了限時優惠購車方案。



汽車以舊換新政策是２０２４年國內汽車市場的一支強心針，延續與否將直接影響２０２５

年車市表現。去年４月，商務部和財政部推出汽車以舊換新補貼政策，消費者報廢舊車購買新能

源汽車可獲１萬元補貼，購買燃油車可獲得７０００元補貼。８月又將汽車報廢更新補貼金額翻

倍。消費者換購新能源汽車平均可獲得１﹒５萬元補貼，換購燃油車的平均補貼標準為１萬元。

（ｌｃ）

