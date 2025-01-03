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AH股新聞

03/01/2025 14:28

【以舊換新】汽車以舊換新政策未定，車企承諾兜底保銷量

　　《經濟通通訊社３日專訊》國內汽車以舊換新消費刺激政策能否延續到２０２５年還沒有明
確下來，為了抓住春節前市場旺季，多家車企發布補貼兜底措施，試圖保住銷量。
　
　　理想汽車（０２０１５）昨日承諾，如果購車用戶所在地在３月３１日前沒有推出汽車置換
更新補貼政策，理想汽車將給予１﹒５萬元（人民幣．下同）現金補貼。這一額度與２０２４年
各地方置換更新補貼標準相當。
　
　　同日，北汽集團旗下極狐汽車也推出類似兜底承諾。極狐汽車稱，如果２０２５年財政不再
提供汽車報廢及置換更新補貼，極狐汽車將自掏腰包按照２０２４年標準補貼消費者。
　
　　此外，１月１日，奇瑞汽車旗下星途品牌降價；捷豹品牌兩款車型限時降價；小鵬汽車
（０９８６８）限時優惠１萬元；蔚來（０９８６６）以及第二品牌樂道推出零首付免息政策，
還承諾為將來不能獲得政府以舊換新補貼的車主兜底。同一天，吉利控股集團（００１７５）子
公司極氪也發布了限時優惠購車方案。
　
　　汽車以舊換新政策是２０２４年國內汽車市場的一支強心針，延續與否將直接影響２０２５
年車市表現。去年４月，商務部和財政部推出汽車以舊換新補貼政策，消費者報廢舊車購買新能
源汽車可獲１萬元補貼，購買燃油車可獲得７０００元補貼。８月又將汽車報廢更新補貼金額翻
倍。消費者換購新能源汽車平均可獲得１﹒５萬元補貼，換購燃油車的平均補貼標準為１萬元。
（ｌｃ）

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