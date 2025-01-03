《Ａ場新股》２０２５年ＩＰＯ終止第一單，維安股份撤回申請

《經濟通通訊社３日專訊》上交所昨日公告，因上海維安股份及其保薦人中信證券撤回發行

上市申請，上交所終止其主板發行上市審核。至此，維安股份成為２０２５年首家終止ＩＰＯ審

核的企業。



根據招股書，維安股份是一家專注於電路保護與功率控制的綜合解決方案提供商，主要從事

電子元件、功率半導體分立器件與模擬集成電路的研發、生產和銷售，其產品廣泛應用於工業與

物聯網、消費類電子、新能源、網絡通信、汽車等國民經濟重要領域。維安股份於２０２３年６

月２０日申請上交所主板ＩＰＯ，計劃募集資金１５﹒３億元（人民幣．下同）。



招股書顯示，維安股份已進入眾多國際及國內知名客戶的供應鏈體系並建立了穩定的合作關

係，其中工業與物聯網領域包括海康威視、大華股份、長城電源、ＴＴＩ、歐司朗照明、京東方

、匯川技術等；消費類電子領域包括三星、松下、聯想、小米、ＴＣＬ等；新能源領域包括德賽

、欣旺達、英飛源、禾邁等；網絡通信領域包括華為、中興、諾基亞、富士康等；汽車領域包括

比亞迪、恩坦華、日本電裝等。



業績方面，２０２０年至２０２２年，維安股份營業收入分別為７﹒８４億元、１１﹒５３

億元和１１﹒８８億元，淨利潤分別為７９１０﹒５５萬元、１﹒２６億元、１﹒２７億元。

２０２３年１－９月，公司未經審計的營業收入為９﹒３２億元、淨利潤為９７６６﹒７８萬元

，同比分別增長２﹒２１％和５﹒２５％。（ｌｃ）

