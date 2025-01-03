《國企紅籌》廣汽上月汽車銷量按年升９﹒３％，去年全年跌２０％

《經濟通通訊社３日專訊》廣汽（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，２０２４年
１２月汽車銷量為２８﹒３萬輛，按年上升９﹒３％，本年累計銷量為２００萬輛，按年下降
２０﹒０４％。
２０２４年１２月汽車產量為２０﹒７萬輛，按年跌１３﹒１８％，本年累計產量為
１９１﹒７萬輛，按年下降２４﹒２１％。（ｋｌ）
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03/01/2025 18:06
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１２月汽車銷量為２８﹒３萬輛，按年上升９﹒３％，本年累計銷量為２００萬輛，按年下降
２０﹒０４％。
２０２４年１２月汽車產量為２０﹒７萬輛，按年跌１３﹒１８％，本年累計產量為
１９１﹒７萬輛，按年下降２４﹒２１％。（ｋｌ）
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