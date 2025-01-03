《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監斥「指導釋放利空」是謠言

《經濟通通訊３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



人行釋放兩大重磅利好

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人民銀行啟動了證券、基金、保險公司互換便利第二次操作，並於１月２日完成招標，此次操作

金額為５５０億元（人民幣．下同）。此外，為進一步加大政策支持力度，金融管理部門近期對

股票回購增持再貸款落地有關政策進行了調整優化。



中證監亮劍：嚴打編造傳播股市謠言行為

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１月２日有市場傳言，監管部門指導上市公司１５日之前釋放全部利空，以及保險公司大額贖回

公募基金。中證監新聞發言人王利２日表示，這些信息都是謠言。中證監已關注到相關虛假信息

，已布置依法追查消息來源，並將依法嚴厲打擊編造、傳播股市謠言的行為，持續淨化資本市場

信息傳播環境。



央企「兩重」項目建設提速

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近日，從甕馬鐵路到隴電入魯工程配套新能源儲能項目，一批央企重點交通、儲能工程加速開工

施工；從中核集團漳州核電１號機組到國家能源集團瑪爾擋水電站，一批清潔能源領域重大項目

密集投產投運，為持續擴大有效投資、推動經濟高質量發展蓄勢賦能。





《上海證券報》



第二次互換便利操作完成招標，５５０億元資金待入市

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人行２日發布證券、基金、保險公司互換便利（ＳＦＩＳＦ）操作結果公告。根據參與機構需求

情況，人行啟動了第二次互換便利操作，並於１月２日完成招標。本次操作金額為５５０億元，

採用費率招標方式，２０家機構參與投標，中標費率為１０個點子。



超７００家上市公司或股東與銀行達成意向

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截至去年末，金融機構與超７００家上市公司和主要股東達成股票回購增持再貸款的合作意向，

其中逾２００家已發布公告披露擬申請貸款上限總額超５００億元。初步統計，２０２４年，全

市場披露的回購增持計畫上限超２５００億元。



傳上市公司１月１５號之前釋放全部利空，中證監：謠言！

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針對「監管部門指導上市公司１月１５號之前釋放全部利空」「保險公司大額贖回公募基金」等

市場傳言，中國證監會新聞發言人王利１月２日回應記者稱，這些信息都是謠言。





《證券時報》



股票回購增持再貸款政策優化

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作為人行首次設立的支持資本市場的結構性貨幣政策工具之一，股票回購增持再貸款正式出台後

，金融機構積極開展股票回購增持貸款業務。為進一步加大政策支持力度，便利參與主體操作，

近期金融管理部門對股票回購增持再貸款落地有關政策進行了調整優化。



集中開工分秒必爭，聚精會神抓好高質量發展

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２０２５年第一個工作日，全國各地紛紛舉行重大項目的集中開工儀式。雖然「集中開工」已成

為每年年初的常規動作，但今年卻展現出新的氣象：一方面，代表著新質生產力方向的「新」項

目如雨後春筍般湧現，許多項目的名稱都透露出濃厚的科技感；另一方面，２０２５年不僅是「

十四五」規劃的收官之年，更是「十五五」規劃的謀篇布局之年，各地的開工儀式均流露出分秒

必爭的緊迫感。



監管部門指導上市公司釋放全部利空？中證監：謠言

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針對「監管部門指導上市公司１月１５日之前釋放全部利空，以及保險公司大額贖回公募基金」

的市場傳言，中證監新聞發言人王利２日表示，這些信息都是謠言。（ｌｃ）

