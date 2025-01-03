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AH股新聞

03/01/2025 17:00

《鍾之日記》恒指開年止跌，滬指跌跌不休

　　《鍾之日記》１月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。
　
　　中港股市昨日２０２５年開局不利，今日港股回氣，表現優於Ａ股。恒指小幅高開，發改委
消費補貼政策公布帶動手機股拉升，令恒指一度升２６８點，但午後人幣走低、滬指跌勢轉急，
拖累港股跌幅顯著收窄，曾僅升１０點，最終全日收報１９７６０，升１３６點或０﹒７％，主
板成交近１６０４億元。累計全周恒指跌３３０點或１﹒６４％，為去年１１月中旬以來最大單
周跌幅。
　
＊滬綜指單周挫近５﹒６％，近一年最多＊
　
　　２０２５開年以來，滬綜指跌跌不休，今日再度收挫１﹒５７％，報３２１１﹒４３點，逼
近三千二關；深成指也跌１﹒８９％，創業板指挫２﹒１６％。成交萎縮，滬深兩市全天交易額
１﹒２７萬億元人民幣，較上個交易日減少１２８６億元人民幣或９％。
　
　　本周僅四個交易日，２０２４收官日滬指即跌逾１﹒６％，弱勢更延續至新年後，２０２５
「開門黑」，滬指全周跌幅更達５﹒５５％，為去年２月初以來最大單周跌幅。困擾市場因素複
雜，財新１２月製造業ＰＭＩ意外放緩，讓投資者對中國經濟復甦程度更添疑慮，加上特朗普上
台日期漸近，潛在的關稅風險更不利中國股市。
　
　　有大行對Ａ股看法保守。瑞銀全球財富管理建議，投資者在面對中國時應「保持守勢」，原
因是中國國內消費疲軟以及特朗普關稅威脅帶來的預期波動。主要投資辦公室大中華區證券主管
Ｅｖａ　Ｌｅｅ接受《彭博》採訪時表示，投資者應該尋找股息殖利率高於６％的股票，較政府
債券有約４％的殖利率差。該行推薦行業包括銀行、公用事業和能源。
　
＊以舊換新補貼擴容，手機股受捧＊
　
　　內地加力刺激消費。國家發展改革委相關負責人今天在發布會上介紹，２０２５年要加力擴
圍實施「兩新」政策，更大力度支持「兩重」項目，包括實施手機等數碼產品購新補貼，對個人
消費者購買手機、平板、智能手表手環等３類數碼產品給予補貼。
　
　　摩根士丹利發表報告指，根據發改委消息，中國將擴大消費補貼範圍至更多產品類別，包括
智能手機、平板、智慧手表手環等。相信消費補貼政策將成為智能手機代工廠和供應鏈的短期正
面催化劑，小米（０１８１０）、舜宇光學（０２３８２）、瑞聲科技（０２０１８）、比亞迪
電子（００２８５）及丘鈦科技（０１４７８）可能成為主要受惠者。
　
　　手機股即獲資金追捧，小米收漲６﹒６％，舜宇光學升２﹒４％，比亞迪電子彈２﹒７％，
丘鈦科技升幅亦有２％。另外，高盛讚瑞聲產品組合好轉，微升目標價至４８元，維持「買入」
評級。高盛在報告中指出，受惠手機鏡頭出貨量上升，瑞聲科技產品組合好轉，有望推動經營溢
利率，估計去年經營溢利率可達７％，到２０２７年更有望攀至１０％。瑞聲今日股價漲逾４％

　
＊人行向外媒放風降政策利率，內銀見回升＊
　
　　中國貨幣政策走向牽動市場，英國《金融時報》引述中國人民銀行向該報發表的評論稱，人
行可能會在２０２５年「適當的時候」將利率從當前的１﹒５％（７天期逆回購利率）下調。人
行指，將優先考慮利率調整的作用，遠離貸款增長的量化目標，這相當於中國貨幣政策的轉變。
　
　　２０２４年以來，人行已兩度下調７天期逆回購利率至１﹒５％。去年７月２２日，人行將
７天期逆回購操作利率從１﹒８％下降１０基點至１﹒７％，是該利率２０２３年８月以來首次
調整。人行當時還表示，為優化公開市場操作機制，即日起公開市場７天期逆回購操作調整為固
定利率、數量招標。到了去年９月２４日，人行行長潘功勝先在新聞發布會上預告，將降低中央
銀行政策利率，３天之後的９月２７日，人行如下調７天逆回購利率下調２０個基點至１﹒５％
，在當時被視為是「一攬子增量政策」的一環。
　
　　人行此前曾暗示，可能在去年底再下調一次存款準備金率，不過已落空；近日又向外媒放風
降政策利率。昨日大跌的中資銀行股今見回升，工行（０１３９８）收升０﹒８２％，工行行長
劉珺在《中國金融》雜誌上發表署名文章稱，市場利率定價自律機制將聚焦深化利率市場化改革
，針對銀行業低水平「內捲」問題，進一步強化自律管理，特別是大型商業銀行要帶頭堅決不打
「價格戰」。農業銀行（０１２８８）收升１﹒４％，交通銀行（０３３２８）升１％，中國銀
行（０３９８８）升０﹒７７％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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