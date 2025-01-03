《Ａ股焦點》茅台料全年淨利增１４％達標，茅台酒基酒產量五年低

《經濟通通訊社３日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）昨日（２日）晚間披露２０２４

年全年生產經營情況公告。初步核算，預計２０２４年實現營業總收入約１７３８億元（人民幣

．下同），同比增長約１５﹒４４％；預計歸母淨利潤約８５７億元，同比增長約１４﹒６７％

。這一業績符合市場預期，完成了公司此前定下的１５％的增長目標。



＊首次出手３億元回購＊



同日，貴州茅台披露其股票回購進展。２日通過集中競價交易方式首次回購股份２０﹒０９

萬股，回購金額近３億元。這也是貴州茅台上市以來，首次出手回購。不過，貴州茅台今早高開

低走，現微跌０﹒４％，報１４８２﹒３３元。



＊茅台酒基酒近五年以來首次減產＊



公告顯示，貴州茅台產品分為茅台酒和系列酒兩個版塊。其中，以飛天茅台為主的茅台酒板

塊營收約１４５８億元；系列酒營業收入約２４６億元，包括茅台王子酒、賴茅、茅台１９３５

等產品。



從產能情況來看，２０２４年度公司生產的茅台酒基酒約５﹒６３萬噸，系列酒基酒約

４﹒８１萬噸。

據悉，去年是茅台酒基酒最近五年以來首次減產。系列酒則被貴州茅台視為是新的增長點，其中

，茅台１９３５單品去年銷售額已超１１０億元。系列酒基酒產能增長顯著，由２０２０年的

２﹒５萬噸增 長至２０２４年的４﹒８１萬噸。



受白酒行業周期性調整影響，飛天茅台的批發價和市場價在２０２４年多次經歷波動，甚至

在中秋、國慶傳統旺季也經歷批價下滑，多位經銷商反映市場價格不及前幾年同期。（ｊｑ）

