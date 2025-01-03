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AH股新聞

03/01/2025 09:10

【內房困局】內地百城二手房價去年累跌７％，環比連跌３２個月

　　《經濟通通訊社３日專訊》中指研究院發布報告指，２０２４年，國內百城二手房價格累計
下跌７﹒２６％，較２０２３年擴大３﹒７３個百分點，環比已連跌３２個月。
　
＊二手房價格回調至２０１７年水平＊
　
　　市場機構麟評居住大數據研究院亦在近期發布的報告中稱，２０２４年１２月，１００個重
點城市的二手住宅均價為每平方米１﹒４２萬元（人民幣．下同），比２０１８年的均價還要低
４﹒１８％。去年百城二手房價格創下近年來最大跌幅。
　
　　而在微觀層面上，諸多樓盤價格的實際下跌幅度遠大於市場平均水平。例如，河北廊坊國瑞
生態城二手住宅去年四季度均價為３８５０元╱平方米，較２０１７年的歷史高點下跌了８３％
；在江蘇南通，恒大威尼斯小區的二手住宅均價為４８３８元╱平方米，較２０２２年的歷史高
點下跌了７１％。
　
　　上海易居房地產研究院執行院長丁祖昱稱，用國家統計局的７０個大中城市的房價數據測算
，當前國內新房價格大致回調到２０１９年水平，二手房價格則回調至２０１７年水平。
　
＊「以價換量」，二手房成交量增＊
　
　　價格大幅回調，疊加現房優勢，致使市場上有限的購房需求湧入二手房市場。丁祖昱稱，在
２０２４年，克爾瑞監測的３０個重點城市的二手房成交面積達到２﹒３億平方米，創下歷史新
高。在２０２１年至２０２３年，這３０個重點城市的二手房成交面積分別為１﹒８億、１﹒６
億和２﹒２億平方米。
　
　　中指研究院數據亦顯示，２０２４年３０個重點城市二手房成交約１６５﹒７萬套，同比增
長約７％。這一成交量與新房市場形成鮮明對比，２０２４年百城新房成交面積同比下降約
１９％。
　
　　業內人士指，這一輪樓市復甦或按照「二手房量升－二手房價止跌－新房銷售量穩－新房價
格止跌」的路徑依次傳導，其中「二手房價止跌」和「新房銷售量企穩」將是市場「止跌回穩」
的關鍵標誌。
　
　　但二手房價若要全面止跌，仍然需要很長時間。中指研究院指出，截至去年１２月，百城二
手房價環比上漲的城市只有兩個，分別為成都和深圳。２０２５年二手房價格依然存在下行壓力
。（ｌｃ）

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