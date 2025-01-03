【以舊換新】大摩：消費補貼政策將成手機供應鏈短期催化劑

《經濟通通訊社３日專訊》摩根士丹利發表報告指，國家發改委發布消息，內地將擴大消費
補貼範圍至更多產品類別，包括智能手機、平板、智慧手錶╱手環等。大摩認為，消費補貼政策
延續將成為智能手機代工廠和供應鏈公司的短期正面催化劑，料小米（０１８１０）、舜宇光學
（０２３８２）、瑞聲科技（０２０１８）、比亞迪電子（００２８５）及丘鈦科技
（０１４７８）可能成為主要受惠者。（ｒｙ）
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03/01/2025 16:16
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