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AH股新聞

03/01/2025 10:33

《中國監管》廣東：警惕赴港上市發行知識產權份額的非法金融活動

　　《經濟通通訊社３日專訊》廣東省地方金融管理局、廣東證監局發布關於「警惕以境內企業
赴香港『上市』發行知識產權份額名義實施非法金融活動」的風險提示。
　
　　近期，廣東省經監測發現香港某某知識產權交易中心在多個省市宣稱，中小企業可將其商標
等知識產權資產證券化後在香港「上市」，並收取高額的「上市」費用。
　
　　同時，通過交易軟件為境內投資者搭建交易平台，向社會公眾推介所謂的「知識產權份額」
，目前已有部分投資者反映其權益受損。
　
　　據了解，香港某某知識產權交易中心或「上市」企業未經香港和內地金融監管部門批准或許
可。根據現行法律法規，上述以境外「上市」為噱頭宣傳推介、誘導社會公眾購買「知識產權份
額」的行為不受法律保護，涉嫌非法金融活動，企業和投資者可能面臨較大風險。
　
　　據公開信息顯示，２０２２年９月６日，香港證監會在《投資者警示：華交所╱ＨＳＥＥＸ
非香港證監會認可交易所》中也曾對類似的行為發布風險提示，明確只有香港聯合交易所有限公
司、香港期貨交易所有限公司兩家為《證券及期貨條例》認可的交易所，並明示未經香港證監會
認可而在香港經營證券或期貨市場，可能會受到香港證監會調查及紀律處分。（ｊｑ）

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