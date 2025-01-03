《中國監管》廣東：警惕赴港上市發行知識產權份額的非法金融活動

《經濟通通訊社３日專訊》廣東省地方金融管理局、廣東證監局發布關於「警惕以境內企業

赴香港『上市』發行知識產權份額名義實施非法金融活動」的風險提示。



近期，廣東省經監測發現香港某某知識產權交易中心在多個省市宣稱，中小企業可將其商標

等知識產權資產證券化後在香港「上市」，並收取高額的「上市」費用。



同時，通過交易軟件為境內投資者搭建交易平台，向社會公眾推介所謂的「知識產權份額」

，目前已有部分投資者反映其權益受損。



據了解，香港某某知識產權交易中心或「上市」企業未經香港和內地金融監管部門批准或許

可。根據現行法律法規，上述以境外「上市」為噱頭宣傳推介、誘導社會公眾購買「知識產權份

額」的行為不受法律保護，涉嫌非法金融活動，企業和投資者可能面臨較大風險。



據公開信息顯示，２０２２年９月６日，香港證監會在《投資者警示：華交所╱ＨＳＥＥＸ

非香港證監會認可交易所》中也曾對類似的行為發布風險提示，明確只有香港聯合交易所有限公

司、香港期貨交易所有限公司兩家為《證券及期貨條例》認可的交易所，並明示未經香港證監會

認可而在香港經營證券或期貨市場，可能會受到香港證監會調查及紀律處分。（ｊｑ）

