【大國博弈】美擬禁用中國無人機，中方：堅決反對干擾正常經貿

《經濟通通訊社３日專訊》美國商務部當地時間１月２日再次拋出「國家安全」擔憂，表示

正在考慮制定新規則，限制或禁止中國無人機在美國境內使用。



在今日舉行的中國外交部例行記者會上，外交部發言人毛寧回應稱，中方一貫堅決反對美方

泛化「國家安全」概念，干擾和限制正常的經貿往來，破壞全球產供鏈的安全穩定。「我們將採

取一切必要措施，堅定維護自身的合法權益。」（ｊｑ）

