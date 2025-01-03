《中國要聞》２０２５全國網上年貨節下周二啟動，為期近一個月

《經濟通通訊社３日專訊》據中國商務部消息，２０２５全國網上年貨節將於１月７日至２

月５日舉辦。本屆年貨節是春節申遺成功後的首場全國性網絡促消費活動，活動期間將舉辦多場

系列活動，包括絲路電商過大年、中國（廣西）－東盟網上年貨節，以及各地各平台的配套活動

。（ｊｑ）

