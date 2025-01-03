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AH股新聞

03/01/2025 16:19

《中國要聞》２０２５全國網上年貨節下周二啟動，為期近一個月

　　《經濟通通訊社３日專訊》據中國商務部消息，２０２５全國網上年貨節將於１月７日至２
月５日舉辦。本屆年貨節是春節申遺成功後的首場全國性網絡促消費活動，活動期間將舉辦多場
系列活動，包括絲路電商過大年、中國（廣西）－東盟網上年貨節，以及各地各平台的配套活動
。（ｊｑ）

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