《中國要聞》國辦：涉企行政檢查為屬地管轄，嚴禁違規異地檢查

《經濟通通訊社３日專訊》國務院辦公廳印發《關於嚴格規範涉企行政檢查的意見》，旨在

嚴格行政檢查標準、程序，杜絕隨意檢查。《意見》明確，涉企行政檢查以屬地管轄為原則，國

務院有關主管部門要在２０２５年１２月底前建立健全行政檢查異地協助機制，明確相關規則，

嚴禁違規實施異地檢查



《意見》並明確，除行政執法機關、法律法規授權組織、受委託組織外，任何組織和個人不

得實施行政檢查。行政檢查主體資格要依法確認並向社會公告。有關主管部門要梳理本領域現有

的涉企行政檢查事項並實行動態管理。行政檢查事項未經公布的，不得實施。規範行政檢查行為

，防止逐利檢查、任性檢查，涉企行政檢查要做到「五個嚴禁」、「八個不得」。



《意見》規定，２０２５年６月底前，國務院有關主管部門要建立本領域分級分類檢查制度

，公布現有的行政檢查標準；有關主管部門要公布同一行政機關對同一企業實施行政檢查的年度

頻次上限。能合並檢查的，不得重覆檢查；能聯合檢查的，不得多頭檢查；能通過書面核查、信

息共享、智慧監管等方式監管的，不得入企實施現場檢查。（ｊｑ）

