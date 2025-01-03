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AH股新聞

03/01/2025 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒１４％，股票回購增持再貸款門檻降

　　《經濟通通訊社３日專訊》滬深股市新年開局不利，滬綜指昨日（２日）盤中挫逾３％、收
市失守３３００點，今早滬指重振旗鼓、高開０﹒１４％，報３２６７﹒０８點，深成指及創業
板都高開０﹒１％，盤初煤炭、石油等資料股造好。
　
　　市場昨傳出「監管部門指導上市公司１月１５日之前釋放全部利空，以及保險公司大額贖回
公募基金」等傳言，中證監晚間緊急闢謠，稱已關注到相關虛假信息，已布置依法追查消息來源
，並將依法嚴厲打擊編造、傳播股市謠言的行為，持續淨化資本市場信息傳播環境。
　
　　此外，股票回購增持貸款門檻降低，據《央視》報道，金融管理部門將申請股票回購貸款需
承擔的最低自有資金比例降到１０％，即金融機構最多可對回購增持實際金額的９０％予以支持
，降低參與門檻，減輕借款人資金壓力。金融管理部門還將延長貸款期限。目前金融機構最長可
按３年期限發放股票回購增持再貸款，與上市公司和主要股東回購增持股票的期限基本匹配。據
初步統計，２０２４年全市場披露的回購增持計劃上限超２５００億元（人民幣．下同）。
　
　　另外，英國《金融時報》引述中國人民銀行向該報發表的評論稱，人行表示可能會在今年適
當時候將利率從當前的１﹒５％下調。人行指，將優先考慮利率調整的作用，遠離貸款增長的量
化目標，這相當於中國貨幣政策的轉變。人行今日進行１９３億元７天期逆回購，公開市場有
１０７８億元逆回購到期，即今日淨回籠８８５億元。（ｒｙ）

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