《Ａ股行情》人行向外媒放風降政策利率，滬指半日仍跌０﹒４６％

《經濟通通訊社３日專訊》英國《金融時報》引述中國人民銀行向該報發表的評論稱，人行

可能會在２０２５年「適當的時候」將利率從當前的１﹒５％（７天期逆回購利率）下調。人行

指，將優先考慮利率調整的作用，遠離貸款增長的量化目標，這相當於中國貨幣政策的轉變。



Ａ股三大指數今早小幅高開，其後迅速回落，滬綜指半日收跌０﹒４６％，報

３２４７﹒５４點，深成指跌０﹒２３％，創業板指軟０﹒２８％。兩市半天成交７４４４億元

（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交回落３０６億元或４％。



昨日全市場僅大消費板塊逆勢活躍，今日集體回吐，旅遊股上午挫４﹒２％，大連聖亞

（滬：６００５９３）、長白山（滬：６０３０９９）跌停；零售連鎖亦走低，百大集團

（滬：６００８６５）、大連友誼（深：０００６７９）及茂業商業（滬：６００８２８）多股

跌停。



不過支持消費政策擴容加力，料後續利好板塊。國家發展改革委有關負責人今天表示，

２０２５年要加力擴圍實施「兩新」政策，更大力度支持「兩重」項目。將設備更新支持範圍擴

大至電子信息、安全生產、設施農業等領域。實施手機等數碼產品購新補貼，對個人消費者購買

手機、平板、智能手表手環等３類數碼產品給予補貼。加大家裝消費品換新支持力度。



另外，受避險需求推動，國際金價走高。黃金是去年表現最好的資產之一，飆升超過２７％

，創下自２０１０年以來的最大年度漲幅。早盤黃金概念逆勢拉升，曉程科技

（深：３００１３９）彈６﹒８％，四川黃金（深：００１３３７）升４﹒２％，山東黃金

（滬：６００５４７）升３﹒８％。（ｒｙ）

