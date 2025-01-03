《Ａ股行情》滬指收跌１﹒６％，周挫５﹒６％近一年最大單周跌幅

《經濟通通訊社３日專訊》２０２５開年以來，滬綜指跌跌不休，今日再度收挫１﹒５７％
，報３２１１﹒４３點，逼近三千二關；深成指也跌１﹒８９％，創業板指挫２﹒１６％。成交
萎縮，滬深兩市全天交易額１﹒２７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少１２８６億元
或９％。
本周僅四個交易日，２０２４收官日即跌逾１﹒６％，弱勢更延續至新年後，２０２５「開
門黑」，滬指全周跌幅更達５﹒５５％，為去年２月初以來最大單周跌幅。困擾市場因素複雜，
財新１２月製造業ＰＭＩ意外放緩，讓投資者對中國經濟復甦程度更添疑慮，加上特朗普上台日
期漸近，潛在的關稅風險更不利中國股市。
＊瑞銀促中國投資者「保持守勢」，消費股跌幅領先＊
有大行對Ａ股看法保守。瑞銀全球財富管理建議，投資者在面對中國時應「保持守勢」，原
因是中國國內消費疲軟以及特朗普關稅威脅帶來的預期波動。主要投資辦公室大中華區證券主管
Ｅｖａ Ｌｅｅ接受《彭博》採訪時表示，投資者應該尋找股息殖利率高於６％的股票，較政府
債券有約４％的殖利率差。該行推薦行業包括銀行、公用事業和能源。
今日盤面上只有石油及有色金屬這類資源股保持升幅，其餘全線下調。旅遊、酒店餐飲等消
費股跌幅靠前，大連聖亞（滬：６００５９３）及長白山（滬：６０３０９９）跌停收市。發改
委今日上午舉行的新聞發布會上透露，其在２０２５年將加力擴圍實施「兩新」政策。把設備更
新支援範圍擴大至電子資訊、安全生產、設施農業等領域，要對個人消費者購買手機、平板、智
能手錶等數碼產品給予補貼；要進一步提高新能源城市公交車及動力電池更新、農業報廢更新補
貼標準，進一步加大家裝消費品的換新支持力度。（ｒｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３７７５﹒１６ －１﹒１８
上證綜合指數 ３２１１﹒４３ －１﹒５７ ５２３１﹒６０
上證Ａ股指數 ３３６６﹒０７ －１﹒５７
深證成份指數 ９８９７﹒１２ －１﹒８９ ７４４７﹒０３
深圳創業板指數 ２０１５﹒９７ －２﹒１６
上證Ｂ股指數 ２５９﹒１２ －１﹒４０ １﹒９６
深證Ｂ股指數 １１９４﹒７０ －０﹒６１ ０﹒６９
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