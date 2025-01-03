【提振Ａ股】國投證券等多家券商成為互換便利第二批備選機構

《經濟通通訊社３日專訊》據《證券時報》報道，證券、基金、保險公司互換便利

（ＳＦＩＳＦ）備選機構擴容已經開啟，至少７家券商宣布成為第二批參與互換便利的備選機構

，包括國投證券、國金證券、方正證券、長城證券、國聯證券、東吳證券和紅塔證券。其中紅塔

證券表示，對於參與互換便利業務，將結合自身發展戰略和風險承受能力，合理確定申請額度，

經人行同意後實施。



中國證監會近日表示，為落實中央經濟工作會議精神和全國金融系統工作會議要求，相關機

構積極申請，中證監會商人行在首批２０家參與機構基礎上，根據分類評價、合規風控等條件增

選了２０家參與機構，形成４０家備選機構池。



此前，監管部門於２０２４年１０月披露合計有２０家機構參與開展第一輪互換便利操作，

以券商為主，共有１７家券商和３家頭部公募基金。１７家券商名單為：中信證券、中金公司、

國泰君安、華泰證券、申萬宏源、廣發證券、財通證券、光大證券、中泰證券、浙商證券、國信

證券、東方證券、銀河證券、招商證券、東方財富證券、中信建投、興業證券；３家公募基金為

：易方達基金、華夏基金和嘉實基金。（ｓｌ）

