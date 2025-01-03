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AH股新聞

03/01/2025 10:24

《Ａ股焦點》廣汽等成立高域科技公司，業務含智能無人飛行器製造

　　《經濟通通訊社３日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，廣東高域科技有限公司近日成立，法定代表
人為蘇慶鵬，註冊資本２﹒３億元人民幣，經營範圍包括航空運輸設備銷售、智能無人飛行器製
造、航空商務服務、航空運輸貨物打包服務、人工智能基礎軟件開發等。股東信息顯示，該公司
由廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）、廣州新鴻航空投資合夥企業（有限合夥）、
廣州翎先航空投資合夥企業（有限合夥）等共同持股。
　
　　廣汽集團ＡＨ股價走低，Ａ股現跌１﹒３％，報８﹒８２元人民幣；Ｈ股現跌１﹒２％，報
３﹒２３港元。
　
　　據了解，廣東高域是廣汽旗下專注於開發電動垂直起降飛行器的子公司。廣汽集團上月正式
發布全新飛行汽車品牌「高域╱ＧＯＶＹ」，同時發布廣汽自主研發的第二款飛行汽車、高域品
牌首款複合翼飛行汽ＧＯＶＹ　ＡｉｒＪｅｔ。
　
　　當時廣汽表示，將以「高域」品牌為基礎，持續推動低空經濟領域的產業布局和技術創新，
搭建Ｒｏｂｏ－ＡｉｒＴａｘｉ端到端低空立體出行體系，實現地面交通與低空出行無縫覆蓋，
拓展「粵港澳大灣區４０分鐘生活圈」。接下來還將孵化成立一家全新的科技公司，展開廣汽集
團在低空經濟領域業務，並計劃２０２５年正式啟動飛行汽車產品的適航認證，２０２７年在粵
港澳大灣區內的２－３座城市推出飛行汽車示範運行方案，實現「多元站點－地面交通－空中交
通」全鏈條立體智慧出行服務。（ｓｌ）

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