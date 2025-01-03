《中國要聞》網信辦嚴打網絡水軍，處置帳號和商家店舖２３９萬個

《經濟通通訊社３日專訊》國家網信辦微信公眾號「網信中國」發文指，２０２４年以來，

網信部門持續加大對網絡水軍打擊力度，嚴肅查處網絡水軍組織招募、推廣引流、刷量控評等問

題，協調關閉、下架網站平台４００餘家，督促重點平台清理違法違規信息４８２萬條，處置帳

號和商家店舖２３９萬個、群組５﹒２萬個，整治工作取得明顯成效。



文章批評，網絡水軍有組織地刷分控評、刷量增粉、刷榜拉票、刷單炒信，嚴重危害網絡生

態，有的在社會事件中蹭炒熱點、吸引流量，有的利用榜單規則組織衝榜刷評，有的為公眾帳號

、直播間製造虛假人氣，有的為商家店舖營造不實口碑，有的通過「養號」為影視作品和娛樂明

星刷分控評、製造虛假流量。



網信部門已下架關閉網絡水軍網站平台，整治同質化文案引流炒作問題，打擊組織招募網絡

水軍人員行為，嚴管刷評刷單漲粉等推廣服務，並查處利用ＡＩ工具等新技術新應用實施流量造

假。目前，網信部門已聯合多部門建立網絡水軍長效治理機制，強化行政處罰與刑事打擊銜接配

合。網信部門將會同有關部門持續高壓嚴懲網絡水軍行為，堅決防範問題反彈反覆。（ｓｌ）

