《Ａ股焦點》大全能源宣布減產控產，內蒙子公司傳禁員工上班

《經濟通通訊社３日專訊》據《新浪科技》報道，多晶硅龍頭大全能源

（滬：６８８３０３）近日宣布，為破除「內捲式」惡性競爭，將進行有序減產控產。報道引述

消息人士透露，在大全能源發布減產公告的第二天，內蒙古大全新能源有限公司突然電話通知員

工放假，但沒有出具有關文件。公司同時取消了員工的上下班打卡和門禁權限，阻止他們進入廠

區。員工們因此聚集在辦公室討要說法。



一名內蒙古大全新能源有限公司員工表示，就此問題已被約談，但目前沒有實質性進展。另

一名該公司員工則稱，「現在就是發月最低工資，交完社保後到手僅剩下一千多元」。



大全能源股價現跌１﹒５％，報２３﹒７１元人民幣。



＊硅業三大巨頭宣告減產，防止「內捲式」競爭＊



內媒《預見能源》指出，上月２４日晚，大全能源及另一光伏硅料巨頭通威股份

（滬：６００４３８）突然宣布減產；還有一家業內巨頭協鑫科技（０３８００）也在當晚對外

確認將同期進入減產檢修工作。據統計，三家硅料龍頭本次減產合計涉及產能超過１６０萬噸，

佔全國總產能的６０％以上。除此以外，新特能源（０１７９９）、合盛硅業

（滬：６０３２６０）也對外表示將控產減產。



而在此之前的上月５日，包括大全、通威、協鑫在內的３３家頭部光伏企業代表在中國光伏

行業協會組織下進行了促進光伏產業高質量可持續發展專題座談會。會後消息指，與會企業代表

就如何防止「內捲式」惡性競爭進行了探討。



業內認為，硅料價格已處於底部，進一步下行的空間十分有限，但在目前持平狀態下，多晶

硅仍然面對「越賣越虧」的情形，產能出清不及預期，頭部企業開始以「自律」求「自救」，通

過減產將上游價格恢復至現金成本之上，有利於減少高純晶硅業務經營虧損。（ｓｌ）

