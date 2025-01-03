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AH股新聞

03/01/2025 14:23

《神州債市》人行傳再約談金融機構，長債收益率刷新低後反彈

　　《經濟通通訊社３日專訊》開年後中國債市牛氣沖天，長債收益率連刷新低。據《路透》報
道，銀行間債市今日早盤１０年國債收益率首次跌破１﹒６０％整數位，３０年國債下摸
１﹒８％關口，中金所１０年和３０年國債期貨也迭創新高。不過中午風雲突變，有關人行再次
約談部分金融機構並對其接下來的交易提出要求的傳言開始流傳。超長債收益率旋即快速反彈，
３０年國債轉升逾２個基點，日內波幅超６個基點，１０年國債收益率亦回到平盤附近。
　
　　對於市場傳聞的人行再次約談機構，一銀行理財子公司人士認為在預期之內，「這幾天做的
太過分了，這得對經濟悲觀成啥樣」。
　
＊市場人士：除非有更大力度刺激政策，否則債牛持續＊
　
　　市場人士指出，極端強勢後債市短期止盈壓力或遲早會顯現，但若看不到經濟持續復甦的前
景，債市亦暫無逆轉理由；後續需重點關注的是政策面會否進一步加碼刺激力度。
　
　　上海一券商投資經理稱，「根本擋不住啊，車上雖然很擁擠，但還是不斷有人要上來，車上
的人也不敢下車，因為誰也不敢猜（收益率下行）終點在哪裏」。
　
　　北京一基金人士亦指出，當前債券走牛的基本邏輯尚未看到任何改變的跡象，除非接下來出
台超預期的更大力度的刺激政策，「否則（收益率）就繼續下，順著趨勢走吧」。
　
　　上海一銀行交易員表示，短期市場已進入「癲狂」狀態，不過極端走勢下也必然會積聚不穩
定的能量，「止盈不會永遠不來，可能只是等一個宣洩的時點，畢竟這波（收益率）下行幅度太
驚人了」。不過他亦指出，支撐「債牛」的基礎仍在，若經濟無持續起色以及物價數據依舊低迷
，即便債市短期出現回調，休整後料還將重振雄風。
　
　　１０年期國債２４００１１最新成交在１﹒６０７５％，較上日尾盤略降０﹒５個基點，盤
中低點為１﹒５８２５％；３０年國債２４００００６最新成交在１﹒８６％，較上日反彈２個
基點，日低和日高分別為１﹒８０％和１﹒８６５％。相對長債，中期品種走勢稍強，其中五年
國債收益率最新下滑３個基點。
　
　　２０２５年貨幣政策定調為寬鬆後，中國債市收益率一路走低，引來監管關注。繼此前部分
人行分支機構調研債券投資情況後，人行去年１２月中旬集中約談部分金融機構，要求重視債券
利率風險，加強債券投資穩健性。在去年最後一個交易日，人行宣布對上海東亞期貨有限公司、
湖南溆浦農村商業銀行以及天津信唐貨幣經紀公司這３家機構作出行政處罰－－警告、罰款合共
６８８０﹒９８萬元人民幣和沒收違法所得近９００萬元人民幣，指它們涉及債券市場違規行為
。（ｓｌ）
　
　

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