《行業數據》乘聯分會：料上月新能源乘用車廠商批發銷量增３５％

《經濟通通訊社３日專訊》乘聯分會微信公眾號發文稱，根據月度初步數據綜合預估，
２０２４年１２月全國新能源乘用車廠商批發銷量１５０萬輛，同比增長３５％，環比增長５％
。特斯拉公司在１２月份售出了９３７６６輛中國製造的汽車。（ｊｑ）
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03/01/2025 17:55
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