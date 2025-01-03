《行業數據》乘聯分會：料上月新能源乘用車廠商批發銷量增３５％

《經濟通通訊社３日專訊》乘聯分會微信公眾號發文稱，根據月度初步數據綜合預估，

２０２４年１２月全國新能源乘用車廠商批發銷量１５０萬輛，同比增長３５％，環比增長５％

。特斯拉公司在１２月份售出了９３７６６輛中國製造的汽車。（ｊｑ）

