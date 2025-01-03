《中國監管》市監總局對湖南零食商「鳴鳴很忙」罰款１７５萬

《經濟通通訊社３日專訊》市場監管總局１月３日對湖南零食很忙商業連鎖有限公司

（２０２４年５月已更名為湖南鳴鳴很忙商業連鎖有限公司，下稱鳴鳴很忙）收購宜春趙一鳴食

品科技有限公司（下稱「趙一鳴公司」）違法實施經營者集中案作出行政處罰決定。



根據相關規定，市場監管總局於２０２４年８月６日對鳴鳴很忙收購趙一鳴公司股權的交易

涉嫌違法實施經營者集中進行立案調查。經查，該案構成違法實施經營者集中，但不具有排除、

限制競爭的效果。



依據相關規定，綜合考慮當事人違法行為的性質、程度、持續時間和消除違法行為後果的情

況，本案不具有從重處罰情形。同時，考慮到鳴鳴很忙及其關聯方此前未因違法實施經營者集中

受到過行政處罰，能夠積極配合調查，建立並有效實施反壟斷合規制度，決定對鳴鳴很忙處以

１７５萬元人民幣罰款的行政處罰。



公開資料顯示，鳴鳴很忙於２０１７年在湖南長沙創立，趙一鳴公司則於２０１５年在江西

宜春起家。２０２３年１１月１０日，鳴鳴很忙宣布與趙一鳴公司完成合併。截至２０２４年６

月１２日，鳴鳴很忙旗下品牌零食很忙、趙一鳴零食全國門店總數突破１萬家，位居中國零食連

鎖行業第一。２０２４年８月一度有傳鳴鳴很忙擬在香港ＩＰＯ，正籌建相關團隊，不過鳴鳴很

忙當時向內媒回應稱「目前沒有上市計劃」。（ｊｑ）





