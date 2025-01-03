  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

03/01/2025 14:20

【ＦＯＣＵＳ】零售寒冬襲京滬港，逆市奇葩值借鏡

　　【ＦＯＣＵＳ】繼北京、上海１１月消費品零售值按年跌１４﹒１％、１３﹒５％後，香港
１１月零售銷售值亦錄按年跌７﹒３％（預期：－３﹒４％），連續９個月萎縮。零售市道艱難
，更從阿里巴巴歲末接連甩賣銀泰、高鑫，蘋果中國官網將於周六（４日）起減價促銷，以及去
年第四季本港累計逾７６０間食肆結業……可見一斑。但消費寒潮之下亦有逆市奇葩。
　
＊零售額連跌９月，名錶眼鏡店重創＊
　
　　「國內需求不足」陰霾揮之不去，即使地位重如京滬港，亦難避衝擊。「雙１１」外溢效應
、收入增長信心不振、高淨值人群流出、金融業反腐╱減薪……都被視作消費明顯走弱的原因。
若觀察訪港過夜內地旅客的消費額，過去十年更呈顯著「捂緊錢包」之勢，從２０１３年最高峰
的人均８９３７元，節節降至去年第三季的５２５０元，縮水逾四成。
　
　　內地豪客買買買模式不再，首當其衝的是「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」，首１１月零售銷
售值按年跌１４﹒７％，老牌如東方錶行，早在去年上半年即已棄租近２０年的銅鑼灣軒尼詩道
旗艦店。此外，港人北上消費成風，亦拖累「眼鏡店」、「百貨公司」首１１月零售銷售值按年
跌１４﹒２％、１４﹒４％。
　
　　線下零售如履薄冰，就連曾經高調布局「新零售」戰略的阿里，１２月也接連以「骨折價」
出售銀泰百貨、高鑫零售持股，以專注核心電商業務。
　
＊阿里壯士斷臂，潮人公共空間興起＊
　
　　若看看銀泰和高鑫旗下曾經的「超市之王」大潤發的處境，阿里「壯士斷臂」清倉的原因不
難理解。擁有５９間百貨店和購物中心的銀泰，２０２３年銷售額３１５億元，遠不及淘寶天貓
僅僅一個「雙１１」的交易額；且以杭州湖濱銀泰ｉｎ７７購物中心年銷售額逾百億計，換言之
，其他大部分門店經營都如履薄冰。此外，大潤發截至去年３月底的２０２４財年亦錄史上最大
虧損１６﹒６８億。
　
　　不過，消費寒潮之下，亦有逆市奇葩。從香港人頭湧湧的Ｋ１１　Ｍｕｓｅａ，到上海ＴＸ
淮海，乃至被稱作「大人的迪士尼」的上海ＩＮＳ新樂園，都顯示傳統商場的成功突圍之道，在
於創新體驗，成為融合文化藝術、社交互動的潮人公共空間。
　
　　此一趨勢似正被愈來愈多業者借鑒，從荔枝角的Ｄ２　Ｐｌａｃｅ，到旺角的Ｔ﹒Ｏ﹒Ｐ，
再到新近開張的灣仔Ｈｏｐｅｗｅｌｌ　Ｍａｌｌ，都力求以促進社交媒體和Ｚ世代的體驗晉身
熱門之地，從而聚人、聚財、聚Ｌｉｋｅ。

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

緊跟美國如搭「賊船」，沒有好下場

03/01/2025 07:57

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推3個月5厘息搶新客，招商永隆推快閃優...

02/01/2025 16:47

貨幣攻略

回顧展望－Ａ股自強 | 憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

31/12/2024 16:31

回顧24 展望25

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處