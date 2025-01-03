【ＦＯＣＵＳ】零售寒冬襲京滬港，逆市奇葩值借鏡

【ＦＯＣＵＳ】繼北京、上海１１月消費品零售值按年跌１４﹒１％、１３﹒５％後，香港

１１月零售銷售值亦錄按年跌７﹒３％（預期：－３﹒４％），連續９個月萎縮。零售市道艱難

，更從阿里巴巴歲末接連甩賣銀泰、高鑫，蘋果中國官網將於周六（４日）起減價促銷，以及去

年第四季本港累計逾７６０間食肆結業……可見一斑。但消費寒潮之下亦有逆市奇葩。



＊零售額連跌９月，名錶眼鏡店重創＊



「國內需求不足」陰霾揮之不去，即使地位重如京滬港，亦難避衝擊。「雙１１」外溢效應

、收入增長信心不振、高淨值人群流出、金融業反腐╱減薪……都被視作消費明顯走弱的原因。

若觀察訪港過夜內地旅客的消費額，過去十年更呈顯著「捂緊錢包」之勢，從２０１３年最高峰

的人均８９３７元，節節降至去年第三季的５２５０元，縮水逾四成。



內地豪客買買買模式不再，首當其衝的是「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」，首１１月零售銷

售值按年跌１４﹒７％，老牌如東方錶行，早在去年上半年即已棄租近２０年的銅鑼灣軒尼詩道

旗艦店。此外，港人北上消費成風，亦拖累「眼鏡店」、「百貨公司」首１１月零售銷售值按年

跌１４﹒２％、１４﹒４％。



線下零售如履薄冰，就連曾經高調布局「新零售」戰略的阿里，１２月也接連以「骨折價」

出售銀泰百貨、高鑫零售持股，以專注核心電商業務。



＊阿里壯士斷臂，潮人公共空間興起＊



若看看銀泰和高鑫旗下曾經的「超市之王」大潤發的處境，阿里「壯士斷臂」清倉的原因不

難理解。擁有５９間百貨店和購物中心的銀泰，２０２３年銷售額３１５億元，遠不及淘寶天貓

僅僅一個「雙１１」的交易額；且以杭州湖濱銀泰ｉｎ７７購物中心年銷售額逾百億計，換言之

，其他大部分門店經營都如履薄冰。此外，大潤發截至去年３月底的２０２４財年亦錄史上最大

虧損１６﹒６８億。



不過，消費寒潮之下，亦有逆市奇葩。從香港人頭湧湧的Ｋ１１ Ｍｕｓｅａ，到上海ＴＸ

淮海，乃至被稱作「大人的迪士尼」的上海ＩＮＳ新樂園，都顯示傳統商場的成功突圍之道，在

於創新體驗，成為融合文化藝術、社交互動的潮人公共空間。



此一趨勢似正被愈來愈多業者借鑒，從荔枝角的Ｄ２ Ｐｌａｃｅ，到旺角的Ｔ﹒Ｏ﹒Ｐ，

再到新近開張的灣仔Ｈｏｐｅｗｅｌｌ Ｍａｌｌ，都力求以促進社交媒體和Ｚ世代的體驗晉身

熱門之地，從而聚人、聚財、聚Ｌｉｋｅ。

