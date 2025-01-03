抖音支付回應增資２０倍至３１﹒５億：根據相關監管條例推進

《經濟通通訊社３日專訊》 國家企業信用信息公示系統顯示，抖音支付科技有限公司的註
冊資本由１﹒５億元人民幣增加至３１﹒５億元人民幣，增幅高達２０００％。
《上海證券報》引述抖音支付相關負責人回應稱，此次增資是根據新生效的《非銀行支付機
構監督管理條例》推進，並已通過監管部門審批，增資有助於抖音支付更穩健地開展業務，為廣
大用戶及商戶提供安全便捷的支付服務。（ｓｌ）
【你點睇】卓林普經優才計劃成為香港居民，桌總冀當局放寬16歲以下青少年進入桌球室限制助年輕人接觸桌球，你是否認同？► 立即投票
03/01/2025 18:00
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冊資本由１﹒５億元人民幣增加至３１﹒５億元人民幣，增幅高達２０００％。
《上海證券報》引述抖音支付相關負責人回應稱，此次增資是根據新生效的《非銀行支付機
構監督管理條例》推進，並已通過監管部門審批，增資有助於抖音支付更穩健地開展業務，為廣
大用戶及商戶提供安全便捷的支付服務。（ｓｌ）
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