抖音支付回應增資２０倍至３１﹒５億：根據相關監管條例推進

《經濟通通訊社３日專訊》 國家企業信用信息公示系統顯示，抖音支付科技有限公司的註

冊資本由１﹒５億元人民幣增加至３１﹒５億元人民幣，增幅高達２０００％。



《上海證券報》引述抖音支付相關負責人回應稱，此次增資是根據新生效的《非銀行支付機

構監督管理條例》推進，並已通過監管部門審批，增資有助於抖音支付更穩健地開展業務，為廣

大用戶及商戶提供安全便捷的支付服務。（ｓｌ）

