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AH股新聞

03/01/2025 17:35

《中國要聞》網信辦就個人信息出境保護認證辦法徵詢公眾意見

　　《經濟通通訊社３日專訊》國家互聯網信息辦公室公布《個人信息出境個人信息保護認證辦
法（徵求意見稿）》，自即日起至２月３日公開徵求意見。
　
　　個人信息出境個人信息保護認證，是指依法設立並經國家市場監督管理部門批准取得個人信
息保護認證資質的專業認證機構，對個人信息處理者個人信息出境活動開展的個人信息保護認證
。出台《辦法》的目的，是為了規範個人信息出境個人信息保護認證工作，保護個人信息權益，
促進個人信息高效便利安全跨境流動。
　
　　意見稿當中提到，中國境內的個人信息處理者通過個人信息出境個人信息保護認證方式向境
外提供個人信息的，應當同時符合下列情形：一。　非關鍵信息基礎設施運營者；二。　自當年
１月１日起累計向境外提供１０萬人以上、不滿１００萬人個人信息（不含敏感個人信息）或者
不滿１萬人敏感個人信息。前款所稱向境外提供的個人信息，不包括重要數據。
　
　　意見稿表示，個人信息保護認證遵循自願性、市場化、社會化服務原則。由具備資質的專業
認證機構按照統一標準、統一規則、統一標識開展個人信息出境個人信息保護認證活動。有關認
證重點評定的內容包括：個人信息出境的目的、範圍、方式等的合法性、正當性、必要性；境外
個人信息處理者、境外接收方所在國家或者地區的個人信息保護政策法律和網絡和數據安全環境
對出境個人信息安全的影響；境外個人信息處理者、境外接收方的個人信息保護水平是否達到中
國法律、行政法規的規定和強制性國家標準的要求等。
　
　　意見稿並強調，專業認證機構在開展認證活動中，發現個人信息出境活動危害國家安全、公
共利益或者嚴重影響個人信息權益的，應當及時向國家網信部門及有關部門報告。（ｓｌ）

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