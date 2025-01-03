《神州金融》工行行長劉珺：大型商業銀行要帶頭堅決不打價格戰

《經濟通通訊社３日專訊》市場利率定價自律機制主任委員、中國工商銀行行長劉珺日前在

《中國金融》雜誌上發表署名文章稱，市場利率定價自律機制將聚焦深化利率市場化改革，助力

提升貨幣政策效能；聚焦加強利率自律管理，維護公平有序的市場秩序；聚焦強化金融機構定位

，持續提升價值創造能力。



在聚焦加強利率自律管理、維護公平有序的市場秩序方面，劉珺特別提及，針對銀行業低水

平「內捲」問題，進一步強化自律管理，特別是大型商業銀行要帶頭堅決不打「價格戰」。



＊銀行須提升專業能力，靠競爭力「吃飯」＊



劉珺認為，市場競爭過度的根源在於同質化服務過度、差異化不足。要從根本上解決問題，

關鍵是要提升專業能力，以服務創造價值、靠競爭力「吃飯」。



劉珺強調，應以利率自律機制等平台為依託，增進同業溝通交流，圍繞服務國家重大戰略、

重點領域和薄弱環節，加強金融服務新模式、新業態的探索及經驗分享，推動健全多層次金融服

務體系，更好地滿足實體經濟和民眾多層次金融服務需求。



劉珺又指，作為利率自律機制主任單位，工行將與秘書處和各成員單位緊密協作，發揮領軍

銀行作用，積極傳導落實宏觀政策要求，帶頭做好自律表率，嚴格落實各項自律倡議工作要求；

站在市場參與者角度，協同主要成員單位研究確定存貸款及其他金融產品利率自律方案，暢通政

策利率在不同市場的傳導機制，維護市場競爭秩序。（ｓｌ）

