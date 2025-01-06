【傾力救市】人行：實施適度寬鬆的貨幣政策，維護資本市場穩定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》人民銀行３日至４日召開的２０２５年工作

會議，

會議明確２０２５年要重點抓好實施適度寬鬆的貨幣政策等七個方面的工作，包括：擇機降準降

息；用好用足支持資本市場的兩項結構性貨幣政策工具，探索常態化的制度安排，維護資本市場

穩定運行。



＊擇機降準降息，防範匯率超調風險＊



人行２０２５年重點抓好以下工作：一是堅定不移深化全面從嚴治黨。



二是實施適度寬鬆的貨幣政策，為經濟穩定增長創造適宜的貨幣金融環境。綜合運用多種貨

幣政策工具，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息，保持流動性充裕、

金融總量穩定增長，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配

。更好把握存量與增量的關系，注重盤活存量金融資源，提高資金使用效率。保持人民幣匯率在

合理均衡水平上的基本穩定，堅決防範匯率超調風險。



三是完善金融「五篇大文章」頂層制度安排，統一統計制度，強化考核評價，聚焦國民經濟

重大戰略、重點領域、薄弱環節，進一步增強金融支持的力度、可持續性和專業化水平。按照「

聚焦重點、合理適度、有進有退」的原則，科學運用結構性貨幣政策工具，優化工具體系，加強

與財政政策協同配合，進一步加大對科技創新、促進消費的金融支持力度。積極拓寬融資渠道，

支持企業通過債券、股權等市場融資，提升金融服務質效。



＊加強房地產金融宏觀審慎管理，維護資本市場穩定＊



四是充分發揮中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，守住不發生系統性金融風險底線。健全宏

觀審慎政策框架，強化系統性金融風險研判，豐富宏觀審慎政策工具箱。健全金融市場風險監測

、評估、預警及應對機制，維護金融市場穩定。按照市場化、法治化原則，支持中小銀行風險處

置。繼續做好金融支持地方政府融資平台債務風險化解工作。完善和加強房地產金融宏觀審慎管

理，支持構建房地產發展新模式。用好用足支持資本市場的兩項結構性貨幣政策工具，探索常態

化的制度安排，維護資本市場穩定運行。



＊鞏固和提升香港國際金融中心地位＊



五是穩步推進金融改革開放，提升人民幣國際化水平。增強債券市場功能和服務實體經濟能

力。加強金融基礎設施建設與統籌監管。有序擴大金融業高水平開放，支持上海國際金融中心建

設，鞏固和提升香港國際金融中心地位，守住開放條件下的金融安全底線。穩慎扎實推進人民幣

國際化，進一步增強人民幣國際貨幣功能，發揮好貨幣互換、人民幣清算行功能，推動離岸人民

幣市場發展。推動跨國公司資金池等跨境資金結算便利化政策提質增效，推進外商直接投資外匯

管理改革。保持外匯儲備穩健經營。



六是深度參與全球金融治理與合作。繼續依托二十國集團等多邊平台，積極推進全球宏觀政

策協調，參與國際金融規則制定。持續推動國際貨幣基金組織份額改革，支持國際貨幣基金組織

上海中心建設並發揮積極作用。



七是進一步優化中央銀行金融管理和服務。強化央行履職法治保障。完善多層次、多元化支

付服務體系。有序推進信息科技系統整合。大力發展多層次徵信市場。持續優化央行縣域金融服

務。扎實做好經濟金融研究、金融業綜合統計、貨幣發行、數字人民幣研發、經理國庫、反洗錢

國際評估等各項工作。

