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AH股新聞

06/01/2025 09:05

【國務會議】李強：研究推進城市更新工作，保障農民工工資支付

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國務院總理李強１月３日主持召開國務院常
務會議，研究推進城市更新工作，要加快推進城鎮老舊小區、街區、廠區和城中村等改造，聽取
保障農民工工資支付工作情況匯報。
　
＊完善市場化融資模式，吸引社會資本參與城市更新＊
　
　　會議指出，城市更新關系城市面貌和居住品質的提升，是擴大內需的重要抓手。要加快推進
城鎮老舊小區、街區、廠區和城中村等改造，加強城市基礎設施建設改造，完善城市功能，修復
城市生態系統，保護和傳承城市歷史文化。要加強用地、資金等要素保障，盤活利用存量低效用
地，統籌用好財政、金融資源，完善市場化融資模式，吸引社會資本參與城市更新。要支持各地
因地制宜進行創新探索，建立健全可持續的城市更新機制，推動城市高質量發展。
　
＊政府和央企國企優先保障農民工工資支付，拿出制度性舉措＊
　
　　會議指出，保障農民工工資支付，是事關民生的大事。要進一步加大對欠薪突出問題的整治
力度，暢通維權渠道，嚴懲惡意欠薪，切實維護廣大農民工合法權益。要指導各級政府和央企國
企優先保障農民工工資支付、帶頭清理欠薪，依法督促民營企業及時償還欠薪。要發揮工資支付
監控預警平台作用，加強人社、金融等部門相關數據聯通，提高欠薪治理效能。要拿出制度性、
長效性的舉措，從源頭上保障農民工工資支付。
　
　　會議審議通過《古樹名木保護條例（草案）》，強調要堅持保護第一，抓緊制定修訂古樹名
木保護管理標準、規範等配套制度體系，把分級分類保護、日常養護、採伐移植管理等規定落實
落細。要合理利用古樹名木資源，充分挖掘歷史文化內涵，有序開展生態旅游、科學研究等活動
，做好養護救治科技攻關和科普宣傳，嚴厲打擊毒害古樹、非法採伐等違法行為，引導全社會增
強保護意識、形成保護合力。

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