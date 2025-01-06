【國務會議】李強：研究推進城市更新工作，保障農民工工資支付

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國務院總理李強１月３日主持召開國務院常

務會議，研究推進城市更新工作，要加快推進城鎮老舊小區、街區、廠區和城中村等改造，聽取

保障農民工工資支付工作情況匯報。



＊完善市場化融資模式，吸引社會資本參與城市更新＊



會議指出，城市更新關系城市面貌和居住品質的提升，是擴大內需的重要抓手。要加快推進

城鎮老舊小區、街區、廠區和城中村等改造，加強城市基礎設施建設改造，完善城市功能，修復

城市生態系統，保護和傳承城市歷史文化。要加強用地、資金等要素保障，盤活利用存量低效用

地，統籌用好財政、金融資源，完善市場化融資模式，吸引社會資本參與城市更新。要支持各地

因地制宜進行創新探索，建立健全可持續的城市更新機制，推動城市高質量發展。



＊政府和央企國企優先保障農民工工資支付，拿出制度性舉措＊



會議指出，保障農民工工資支付，是事關民生的大事。要進一步加大對欠薪突出問題的整治

力度，暢通維權渠道，嚴懲惡意欠薪，切實維護廣大農民工合法權益。要指導各級政府和央企國

企優先保障農民工工資支付、帶頭清理欠薪，依法督促民營企業及時償還欠薪。要發揮工資支付

監控預警平台作用，加強人社、金融等部門相關數據聯通，提高欠薪治理效能。要拿出制度性、

長效性的舉措，從源頭上保障農民工工資支付。



會議審議通過《古樹名木保護條例（草案）》，強調要堅持保護第一，抓緊制定修訂古樹名

木保護管理標準、規範等配套制度體系，把分級分類保護、日常養護、採伐移植管理等規定落實

落細。要合理利用古樹名木資源，充分挖掘歷史文化內涵，有序開展生態旅游、科學研究等活動

，做好養護救治科技攻關和科普宣傳，嚴厲打擊毒害古樹、非法採伐等違法行為，引導全社會增

強保護意識、形成保護合力。

