  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

06/01/2025 09:07

【聚焦人幣】外匯局：加強外匯市場逆周期調節和預期管理

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》２０２５年全國外匯管理工作會議３日至４
日召開。會議明確，加力維護外匯市場基本穩定。強化形勢監測研判，完善跨境資金流動監測預
警體系，加強外匯市場逆周期調節和預期管理。支持自由貿易試驗區提升戰略，支持上海、香港
國際金融中心建設。
　
　　會議指出，２０２５年外匯管理重點工作有：一是縱深推進全面從嚴治黨。二是從嚴從實抓
好巡視「後半篇文章」。
　
＊將更多科技型企業納入跨境融資便利化試點＊
　
　　三是加力推進外匯便利化改革。繼續做好金融「五篇大文章」，將更多科技型企業納入跨境
融資便利化試點，引導境外高質量資本投向境內高新技術行業。按照既「放得活」又「管得住」
的要求，有序擴展銀行外匯展業改革覆蓋面。積極支持穩外貿、穩外資，推動貿易便利化政策優
化擴圍，提升貿易新業態外匯業務便利化水平，促進外商投資匯兌便利。建立外匯管理政策評估
機制。
　
＊推進企業外債管理改革，完善跨國公司資金池政策＊
　
　　四是加力推進外匯領域制度型開放。優化境內企業境外上市資金管理，推進企業外債管理改
革，持續完善跨國公司資金池政策。建設開放多元、功能健全、競爭有序的外匯市場，引導金融
機構健全匯率風險管理服務長效機制，完善外匯市場基礎設施。支持自由貿易試驗區提升戰略，
支持上海、香港國際金融中心建設，支持海南自由貿易港、粵港澳大灣區開展外匯管理創新。
　
＊完善跨境資金流動監測預警體系＊
　
　　五是加力維護外匯市場基本穩定。強化形勢監測研判，完善跨境資金流動監測預警體系，加
強外匯市場逆周期調節和預期管理。
　
　　六是加力構建完備有效的外匯監管體系。建立健全事中事後監管工作機制，充分運用科技手
段提升監管效能。保持對外匯領域違法違規活動高壓打擊態勢，協同加強非法跨境金融活動源頭
治理。
　
　　七是加力推進外匯儲備經營管理高質量發展，保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值。
　
　　八是加力做好基礎性工作。加快推進《外匯管理條例》修訂，推進現代化國際收支統計體系
建設，研究構建「智慧外管」，科技賦能、數據賦能外匯管理與服務。

【你點睇】卓林普經優才計劃成為香港居民，桌總冀當局放寬16歲以下青少年進入桌球室限制助年輕人接觸桌球，你是否認同？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普移民政策可能衝擊有限

05/01/2025 14:03

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，恒生1個月定存4厘，工銀亞洲3個...

05/01/2025 10:57

貨幣攻略

回顧展望－Ａ股自強 | 憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

31/12/2024 16:31

回顧24 展望25

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處