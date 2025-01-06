【聚焦人幣】外匯局：加強外匯市場逆周期調節和預期管理

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》２０２５年全國外匯管理工作會議３日至４

日召開。會議明確，加力維護外匯市場基本穩定。強化形勢監測研判，完善跨境資金流動監測預

警體系，加強外匯市場逆周期調節和預期管理。支持自由貿易試驗區提升戰略，支持上海、香港

國際金融中心建設。



會議指出，２０２５年外匯管理重點工作有：一是縱深推進全面從嚴治黨。二是從嚴從實抓

好巡視「後半篇文章」。



＊將更多科技型企業納入跨境融資便利化試點＊



三是加力推進外匯便利化改革。繼續做好金融「五篇大文章」，將更多科技型企業納入跨境

融資便利化試點，引導境外高質量資本投向境內高新技術行業。按照既「放得活」又「管得住」

的要求，有序擴展銀行外匯展業改革覆蓋面。積極支持穩外貿、穩外資，推動貿易便利化政策優

化擴圍，提升貿易新業態外匯業務便利化水平，促進外商投資匯兌便利。建立外匯管理政策評估

機制。



＊推進企業外債管理改革，完善跨國公司資金池政策＊



四是加力推進外匯領域制度型開放。優化境內企業境外上市資金管理，推進企業外債管理改

革，持續完善跨國公司資金池政策。建設開放多元、功能健全、競爭有序的外匯市場，引導金融

機構健全匯率風險管理服務長效機制，完善外匯市場基礎設施。支持自由貿易試驗區提升戰略，

支持上海、香港國際金融中心建設，支持海南自由貿易港、粵港澳大灣區開展外匯管理創新。



＊完善跨境資金流動監測預警體系＊



五是加力維護外匯市場基本穩定。強化形勢監測研判，完善跨境資金流動監測預警體系，加

強外匯市場逆周期調節和預期管理。



六是加力構建完備有效的外匯監管體系。建立健全事中事後監管工作機制，充分運用科技手

段提升監管效能。保持對外匯領域違法違規活動高壓打擊態勢，協同加強非法跨境金融活動源頭

治理。



七是加力推進外匯儲備經營管理高質量發展，保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值。



八是加力做好基礎性工作。加快推進《外匯管理條例》修訂，推進現代化國際收支統計體系

建設，研究構建「智慧外管」，科技賦能、數據賦能外匯管理與服務。

