《駐京專電》國辦發文整治亂檢查，山東一企業兩年半被查６００次

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》如何規範涉企行政執法，受到持續關注。１

月３日，中國政府網公布《國務院辦公廳關於嚴格規範涉企行政檢查的意見》，要求針對行政檢

查事項多、頻次高、隨意性大，以及任性檢查、運動式檢查、以各種名義變相檢查等突出問題，

加強依法行政，確保行政檢查於法有據、嚴格規範、公正文明、精準高效，進一步優化營商環境

。



司法部在２０２４年１１月發布了第一批行政執法監督典型案例。其中一起案涉及檢查頻次

多等問題，山東一企業從２０２１年至２０２３年７月接受檢查５９２次，接待檢查人員

７３２２人次；另一起案例涉及重復檢查等問題，浙江某市文廣旅體局為落實上級文旅主管部門

在執法指數考核中將轄區內經營單位平均檢查家數、次數及執法機構人均檢查次數列入考核指標

的有關要求，在三個月間對市博物館開展了１３次檢查等。



《行政檢查意見》對有關主管部門提出多項時間表，包括：２０２５年６月底前，建立本領

域分級分類檢查制度；２０２５年６月底前，梳理本領域現有的行政檢查標準並公布。不同領域

行政檢查標準相互沖突的，有關主管部門要按照規定提請本級政府或者上一級行政機關進行協調

，避免企業無所適從；２０２５年１２月底前，建立健全行政檢查異地協助機制，明確相關規則

，嚴禁違規實施異地檢查。此外，２０２５年４月底前，國務院行政執法監督機構要制定統一的

行政檢查文書基本格式標准，並向社會公布。

