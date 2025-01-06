《駐京專電》國務院：２４條新舉措深化藥品醫療器械監管改革

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國務院辦公廳日前印發《意見》，明確５方

面２４條改革舉措，提出到２０２７年，藥品醫療器械監管法律法規制度更加完善，監管體系、

監管機制、監管方式更好適應醫藥創新和產業高質量發展需求，創新藥和醫療器械審評審批質量

效率明顯提升。



＊加大對藥品醫療器械研發創新支持，加快臨床急需藥品醫療器械審批上市＊



《關於全面深化藥品醫療器械監管改革促進醫藥產業高質量發展的意見》明確，一是加大對

藥品醫療器械研發創新的支持力度。完善審評審批機制全力支持重大創新，加大中藥研發創新支

持力度，發揮標準對藥品醫療器械創新的引領作用，完善藥品醫療器械知識產權保護相關制度，

積極支持創新藥和醫療器械推廣使用。



二是提高藥品醫療器械審評審批質效。加強藥品醫療器械註冊申報前置指導，加快臨床急需

藥品醫療器械審批上市，優化臨床試驗審評審批機制、藥品補充申請審評審批和藥品醫療器械注

冊檢驗，加快罕見病用藥品醫療器械審評審批。



＊支持醫藥產業擴大對外開放合作＊



三是以高效嚴格監管提升醫藥產業合規水平。推進生物制品（疫苗）批簽發授權，促進仿制

藥質量提升，推動醫藥企業生產檢驗過程信息化，提高藥品醫療器械監督檢查效率，強化創新藥

和醫療器械警戒工作，提升醫藥流通新業態監管質效。



四是支持醫藥產業擴大對外開放合作。深入推進國際通用監管規則轉化實施，探索生物制品

分段生產模式，優化藥品醫療器械進口審批，支持藥品醫療器械出口貿易。



五是構建適應產業發展和安全需要的監管體系。持續加強監管能力建設，大力發展藥品監管

科學，加強監管信息化建設。

