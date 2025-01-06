《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行明確２０２５年七大重點工作

《神州頭條》外匯局將加強外匯市場逆周期調節和預期管理

《經濟通通訊６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



多地密集召開新年「第一會」

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重大項目「開工潮」湧動，資金護航，政企攜手，以投資固根基、穩開局；消費品以舊換新全面

鋪開，政策擴圍，精準滴灌，激活內需活力；科技創新賦能產業升級，各地精准施策，金融協同

助力，培育新動能新年開篇，各地召開「第一會」，及早部署、抓緊落實、「干」字為先，奏響

經濟奮進樂章。



人行：維護資本市場穩定運行

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２０２５年人行工作會議１月３日至４日召開。關於資本市場，會議提出，用好用足支持資本市

場的兩項結構性貨幣政策工具，探索常態化的制度安排，維護資本市場穩定運行。



外匯局：加強外匯市場逆周期調節和預期管理

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２０２５年全國外匯管理工作會議１月３日至４日召開。會議明確，加力維護外匯市場基本穩定

。強化形勢監測研判，完善跨境資金流動監測預警體系，加強外匯市場逆周期調節和預期管理。





《上海證券報》



人行明確２０２５年七大重點工作

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２０２５年人行工作會議於１月３日至４日召開。會議明確，２０２５年要重點抓好實施適度寬

鬆的貨幣政策等七個方面的工作。會議具體提出，擇機降準降息；用好用足支持資本市場的兩項

結構性貨幣政策工具，探索常態化的制度安排，維護資本市場穩定運行。



金融支持高質量發展成色足

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剛剛過去的２０２４年，關鍵金融數據突破「里程碑」－－廣義貨幣（Ｍ２）突破３００萬億元

（人民幣．下同），人民幣貸款餘額突破２５０萬億元，社會融資規模存量突破４００萬億元。



滬深交易所召開外資機構座談會

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近日，上交所、深交所分別召開外資機構座談會，就近期Ａ股市場形勢聽取意見建議。





《證券時報》



項目頻落地出海急發力，工業大廠新年開局忙

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綠色低碳、科技創新、海外戰略、降本增效；２０２５年，傳統工業龍頭的創新改革發展已在路

上。例如，開年伊始，華誼集團位於上海的１０萬噸級綠色甲醇項目正式宣告開工。該項目的落

地，將助力上海實現綠色甲醇產業「零」的突破。





看好Ａ股後市，機構和外資真金白銀入場

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Ａ股市場近期雖然出現調整，但是資金仍持續進場。記者了解到，股票ＥＴＦ開年迎來超過

３００億元資金淨流入，境內專業機構和外資在近兩日市場大跌情況下逆市增持數百億元。有券

商分析師認為，在未來經濟指標回暖逐步得到確認後，Ａ股有望形成中長期震蕩上行的趨勢。



堅定信心，共同推動中國資本市場健康發展

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近日，滬深交易所召開外資機構座談會，就近期Ａ股市場形勢等，分別與８家外資機構代表深入

交流，充分聽取意見建議。（ｌｃ）

