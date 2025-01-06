《神州經脈》基金賣股票據報受限，滬指連跌四日，人行穩匯率

《神州經脈》人行、外匯局在上周召開會議，明確今年工作任務，提出要維護資本市場穩定

運行、加強外匯市場逆周期調節和預期管理，加上滬深交易所亦公布召開外資機構座談會，希望

外資堅定信心。全力維穩之下，滬綜指今日（６日）走勢仍偏軟，收市時險守３２００點，全日

跌０﹒１４％，報３２０６﹒９２點，已經連跌四個交易日共６％；深成指跌０﹒１２％，創業

板指軟０﹒０９％。成交大幅減少，兩市全天交易額約１﹒０６萬億元（人民幣．下同），較上

個交易日縮量２０９３億元或１６﹒５％，亦為去年９月２４日（９７１３億元）以來新低。



人行明確釋放穩匯率信號，但在岸人民幣匯率今日未見回穩，兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）

今日收報７﹒３２９６，較上個交易日４時３０分收盤價跌２０３點子，三連跌，創２０２３年

９月８日以來近１６個月新低，全日在７﹒３１５５至７﹒３３０１之間波動。人民幣兌一美元

中間價報７﹒１８７６，較上個交易日升２點子，六連升，創２０２４年１２月２５日以來近兩

周新高，與市場預測偏離擴至逾１１５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據內媒報道，由於近期海外投資者對高等級人民幣債券需求較為旺盛，人民銀行擬於１月

在香港新增發行離岸人民幣央行票據，而這次央票並非到期滾動續發，而是新增發，且發行規模

超過過去單次發行規模最大值，回收離岸人民幣流動性的力度很大。這釋放了人行堅決維護匯率

穩定的重要政策訊號，表明了人行對當前離岸人民幣匯率並不滿意，會堅定穩匯率、不會主動放

貶匯率。



２﹒ 據《路透》引述消息人士稱，在２０２４年１２月３１日，以及２０２５年１月２日和３

日，至少有四家大型公募基金公司接到上海和深圳證券交易所的電話，要求他們每天買入的股票

數量要超過賣出的數量。消息人士稱，這些基金可以賣出股票，但如果賣出總值超過買入總值，

他們就需要按照交易所的指導很快增加倉位以填補缺口，而「這種指導有成為常態的趨勢」。上

海和深圳證券交易所沒有立即回應置評請求。



３﹒ ２０２４年１２月財新中國服務業ＰＭＩ錄得５２﹒２，較１１月回升０﹒７個百分點，

為２０２４年６月來最高，顯示服務業經營活動加速擴張。此前公布的２０２４年１２月財新中

國製造業ＰＭＩ下降１個百分點至５０﹒５，仍位於擴張區間但擴張速度放緩。主要受製造業擴

張速度放緩的拖累，當月財新中國綜合ＰＭＩ回落０﹒９個百分點至５１﹒４。



４﹒ 人行主管媒體《金融時報》今日發文指，人民銀行貨幣政策委員會２０２４年第四季度例

會新聞稿關於匯率的表述出現明顯變化，相較於三季度例會的表述，傳達出更為明確、強勢的穩

匯率信號，當中刪除了「增強匯率彈性」，強調了「加強市場管理，堅決對擾亂市場秩序行為進

行處置，堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現，堅決防範匯率超調風險險，保持人民幣匯率

在合理均衡水平上的基本穩定」，恢復此前「三個堅決」的表述，表達了人行維護人民幣匯率穩

定的堅定決心。



５﹒ 據報道，「耐心資本」入市有望迎來實質性利好，監管部門目前正在反覆磋商，討論如何

打通險資增配權益市場的制度障礙，完善險資考核評估機制，讓險資在合規體系下，少一點「小

心翼翼」，多一點有所作為。據業內估算，按照每年各公司總資產、償付能力充足率對應的權益

投資比例上限測算，保險資金權益加倉空間大致在萬億元規模。



６﹒ 內地當下進入流感季，抗流感病毒藥物需求增大。稍早時有報道稱，羅氏的流感治療藥物

－－瑪巴洛沙韋（商品名：速福達）在多家連鎖藥店缺貨，且在線下藥店有漲價情況。對此，羅

氏中國回應稱，今年公司特別重視速福達的保供工作，目前市場供應很充分。



７﹒ １月５日晚間，貴州茅台正式發布了蛇年生肖酒，不過，「蛇茅」上市並沒有複製「龍茅

」被黃牛爆炒的場面，短短幾天市場價格就出現了千元跌幅。在業內看來，貴州茅台採取的新發

售策略意在控制蛇茅市價平穩，投機者已無炒作機會。



８﹒ 中國外交部新任發言人郭嘉昆今天正式主持外交部例行記者會，成為外交部第３５任發言

人。對於美國財政部上周五（３日）對一家總部位於北京的網絡安全公司實施制裁，指其幫助中

國黑客組織滲透美國通訊系統，郭嘉昆表示，中方一貫堅決反對並依法打擊黑客攻擊行為，敦促

美方停止利用網絡安全問題污蔑抹黑中國。涉事的中國網安公司永信至誠亦已回應稱，制裁不會

對公司日常業務開展產生重大不利影響，堅決反對美方的無端指控和非法單邊制裁。（ｓｌ）

