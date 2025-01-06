《鍾之日記》維穩暫未見功，Ａ股累港股跌

《鍾之日記》１月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股上周五（３日）止跌回穩，今早港股高開８８點，１２月財新中國服務業ＰＭＩ升至

５２﹒２，高於市場預期，表明政府推政策組合拳後國內需求出現改善。不過Ａ股全日走勢疲軟

，拖累港股先升後跌，最終恒指全日收報１９６８８，跌７１點或０﹒４％，主板成交超過

１２１６億元。



＊Ａ股四連跌，成交大縮至１﹒０６萬億＊



人行、外匯局在上周召開會議，明確今年工作任務，提出要維護資本市場穩定運行、加強外

匯市場逆周期調節和預期管理，加上滬深交易所亦公布召開外資機構座談會，希望外資堅定信心

。全力維穩之下，滬綜指今日走勢仍偏軟，收市時險守３２００點，全日跌０﹒１４％，報

３２０６﹒９２點，已經連跌四個交易日共６％；深成指跌０﹒１２％，創業板指軟０﹒０９％

。成交大幅減少，兩市全天交易額約１﹒０６萬億元人民幣，較上個交易日縮量２０９３億元人

民幣或１６﹒５％，亦為去年９月２４日（９７１３億元人民幣）以來新低。



板塊方面，醫藥股逆勢走強，流感、仿製藥方向漲幅居前。而消費板塊則集體回調，酒店餐

飲類挫３﹒８％，商業零售股跌２﹒２％，即使臨近春節送禮季，白酒股也炒不起。茅台

（滬：６００５１９）昨天正式發布了蛇年生肖酒，不過，「蛇茅」上市並沒有複製「龍茅」被

黃牛爆炒的場面，從申請預購至今短短幾天市場價格就出現了千元跌幅。貴州茅台收跌２﹒４％

，白酒股全面走軟。



＊人民幣貶不停，消費不振內需跌＊



美國候任總統特朗普即將上任，中美貿易博弈持續升溫，儘管人行明確釋放穩匯率信號，據

報擬於１月在香港新增發行離岸人民幣央行票據，發行規模超過過去單次發行規模最大值，回收

離岸人民幣流動性的力度很大。此外，國家外匯局召開會議明確，加力維護外匯市場基本穩定，

加強外匯市場逆周期調節和預期管理，不過，人民幣匯率繼續走弱。



人行主管媒體《金融時報》今日發文指，人民銀行貨幣政策委員會２０２４年第四季度例會

新聞稿關於匯率的表述出現明顯變化，相較於三季度例會的表述，傳達出更為明確、強勢的穩匯

率訊號，當中刪除了「增強匯率彈性」，強調了「加強市場管理，堅決對擾亂市場秩序行為進行

處置，堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現，堅決防範匯率超調風險險，保持人民幣匯率在

合理均衡水平上的基本穩定」。



人民幣兌一美元中間價今日在強力維穩下報７﹒１８７６，較上個交易日升２點子，六連升

，創２０２４年１２月２５日以來近兩周新高。不過，在岸人民幣就三連貶，兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今日收報７﹒３２９６，較上個交易日４時３０分收盤價跌２０３點子，創２０２３

年９月８日以來近１６個月新低，



人民幣貶，消費不振，內需股今日報跌，農夫山泉（０９６３３）挫３﹒４％，海底撈

（０６８６２）跌２﹒６％，蒙牛乳業（０２３１９）跌１％。



＊甲流來襲，醫藥股受捧＊



內地進入流感季，中國疾控中心最新數據，目前流感病毒陽性率持續上升，其中９９％以上

為甲流。全國多地疾控緊急提醒，要做好個人防護，注意防範呼吸道、腸道傳染病。內地媒體報

道稱，抗流感藥物的銷量近期也持續增長，羅氏的瑪巴洛沙韋（商品名：速福達）又引發一股購

藥熱潮，多家連鎖藥店缺貨，線下藥店有漲價情況。



據介紹，瑪巴洛沙韋據悉全程只需一次口服，就能在２４小時左右停止病毒排毒，縮短傳染

期並快速緩解發熱及全身酸痛等流感症狀，一度被傳為「流感神藥」。瑪巴洛沙韋在醫保談判前

零售價為人民幣４９８元╱盒，醫保談判後的醫保支付價為人民幣２２２﹒３６元╱盒，線下的

藥店目前定價最高至３００元人民幣。



《界面新聞》引述羅氏中國回應稱，今年公司特別重視速福達的保供工作，目前市場供應很

充分。當下速福達已在全國約７０００家醫院實現准入，借助互聯網醫院，患者憑處方也可以在

京東、美團、阿里、叮當等線上平台購買。另外，速福達出廠價格按照國家醫保談判價格執行，

一直沒有調整過。對於市民搶藥、囤藥的情況，專家表示，國家的流感藥物儲備充足，不建議市

民囤藥。



抗流感病毒藥物需求增大，醫藥相關股份今日受捧。京東健康（０６６１８）漲２﹒８％，

山東新華（００７１９）彈６﹒２％，復星醫藥（０２１９６）升１％，華潤醫藥

（０３３２０）升近０﹒６％，上海醫藥（０２６０７）升０﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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