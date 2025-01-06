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AH股新聞

06/01/2025 17:30

《Ａ股動向》北方稀土擬取消每月掛牌價，採用稀交所實時報價

　　《經濟通通訊社６日專訊》１月２日，北方稀土（滬：６００１１１）沒有如期發布１月稀
土產品掛牌價格（下稱掛牌價），引發市場猜測。截至１月６日下午，北方稀土官網仍未發布掛
牌價。北方稀土掛牌價最早可以追溯到２０１３年。近年來，每個月的第一個工作日，北方稀土
都會在其官網發布當月的掛牌價。
　
　　對此，據《財聯社》引述北方稀土相關人士表示，因為公司經營策略發生了調整，今年１月
起將取消掛牌價發布。公司以後簽長協將參考包頭稀土交易所有限公司（下稱稀交所）發布的每
日價格。這意味著，被視為稀土行業和全球供應鏈風向標的北方稀土掛牌價或將退出歷史舞台。
　
　　值得注意的是，稀交所相關人士稱，稀交所從去年１１月起開始發布自己平台的稀土產品每
日報價，現在每天向全國近１４０家稀土相關企業採價。未來稀交所還會發布即期價格指數，上
線時間預計為２０２６年８月，目的在於打造包頭價格指數，給全市場一個價格指引。
　
　　報道引述多位行業人士表示，北方稀土取消掛牌價，採用當日價格，意味著公司的長協將更
加市場化。不過，由於稀交所是北方稀土控股的交易平台，今後稀交所左手掌握報價、右手控制
交易，北方稀土既當運動員又當裁判員，市場對此感到擔憂。（ｊｑ）

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