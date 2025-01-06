  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

06/01/2025 08:22

【提振Ａ股】滬深交易所召開外資機構座談會，就市場形勢聽取建議

　　《經濟通通訊社６日專訊》滬深交易所近日召開外資機構座談會，就近期Ａ股市場形勢等，
分別與８家外資機構代表深入交流，充分聽取意見建議。
　
＊機構建議：完善滬深港通和ＱＦＩＩ機制＊
　
　　與會機構就深化中國資本市場對外開放、進一步促進資本市場高質量發展提出了建議，包括
持續優化完善滬深港通機制和ＱＦＩＩ機制，暢通外資投資Ａ股渠道；加強對外政策宣講，鼓勵
優質上市公司海外路演，幫助外資全面系統了解中國經濟及上市公司發展情況；提升上市公司投
資價值，提高股東回報和公司治理水平等。大家一致表示，將繼續深耕中國市場，服務中國市場

　
　　上交所負責人表示，上交所將堅持穩中求進、以進促穩、守正創新、先立後破，推動各項工
作取得進一步成效。希望外資機構積極建言獻策，也希望外資機構發揮國際投資銀行和投資機構
的優勢，發揮與全球市場的溝通橋梁作用，共同建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性
的資本市場。
　
　　深交所相關負責人表示，外資機構是Ａ股市場的重要參與者，深交所高度重視與外資機構的
溝通交流，不斷增強市場透明度和可預期性，為境外機構展業投資營造良好環境。中國經濟基礎
穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。深交所將進一步全面深
化資本市場改革，夯實資本市場基礎制度，持續提升上市公司質量，營造良好市場生態。希望外
資機構堅定信心，堅持長期主義，共同推動中國資本市場持續健康發展。（ｌｃ）

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，恒生1個月定存4厘，工銀亞洲3個...

05/01/2025 10:57

貨幣攻略

緊跟美國如搭「賊船」，沒有好下場

03/01/2025 07:57

大國博弈

回顧展望－Ａ股自強 | 憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

31/12/2024 16:31

回顧24 展望25

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處