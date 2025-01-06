【提振Ａ股】看好Ａ股後市，機構和外資真金白銀入場

《經濟通通訊社６日專訊》２０２５開年，滬綜指跌跌不休，２０２４收官日即跌逾
１﹒６％，弱勢更延續至新年後，２０２５「開門黑」，滬綜指在上周（２０２４年１２月３０
日－２０２５年１月３日）跌幅更達５﹒５５％，為去年２月初以來最大單周跌幅。
雖然Ａ股市場出現調整，但是資金仍持續進場。Ｗｉｎｄ數據顯示，Ａ股ＥＴＦ在１月２日
至３日期間迎來約３４２億元（人民幣．下同）的資金淨流入。其中，有１８隻股票ＥＴＦ獲得
資金淨流入超過５億元。
另據《證券時報》報道，社保、保險等長線資金在新年持續流入，券商、量化等境內專業機
構和外資也在積極布局，在近日市場大跌情況下逆市增持數百億元，重點買入新能源、人工智能
等新興成長行業，表現出對後市的較強信心。
此外，１月２日，人行根據參與機構需求情況，第二次證券、基金、保險公司互換便利於當
日完成招標，本次操作金額為５５０億元。
政策層面繼續傳來好消息。人行發布消息稱，將根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情
況，擇機降準降息。
對此，東莞證券研究所所長助理費小平認為，當前估值處於相對歷史低位，業績和估值具備
修復空間。隨著貨幣、財政及產業政策不斷發力，２０２５年上半年市場整體環境有望繼續改善
，市場有望繼續向上演繹。（ｌｃ）
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