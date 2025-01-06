【提振Ａ股】網下專業機構投資者「白名單」制度落地實施

《經濟通通訊社６日專訊》中證協上周五（３日）制定發布《網下專業機構投資者「白名單

」管理指引（試行）》，將具有示範作用的網下專業機構投資者列入「白名單」，並實施動態調

整，建設高質量網下投資者隊伍。



《管理指引》明確專業機構投資者主動申請進入「白名單」的條件；分類細化考核指標設置

；公開「白名單」分類管理工作程序；明確「白名單」分類管理應用機制。同時對部分調控進行

修改，包括要求網下投資者進行分類配售的，同類投資者獲得配售的比例應當相同。



具體來看，自主申請進入「白名單」的網下專業機構投資者，應具備下列條件，包括具有良

好的綜合經營管理能力，在上一年度監管評級中，網下投資者達到Ａ級或者相當層級以上；具有

良好的股票投資管理能力，上一年度管理的中國境內主動權益類公募基金、社保基金、基本養老

保險基金、保險資金、年金基金賬戶連續四個季度平均總資產以及自營投資賬戶股票總市值達到

３００億元人民幣以上；具有獨立的股票研究能力，且具有兩年以上主動股票研究、投資經驗的

中國境內研究人員、基金經理、投資經理數量合計達到３０人以上；具有良好的信用記錄；新股

報價審慎、客觀等。（ｌｃ）

