《中國要聞》抖音將公開算法原理和審核機制

《經濟通通訊社６日專訊》抖音上周五（３日）晚公告稱，擬推出１０項措施，推動平台工

作透明化，創建安全與信任的平台環境，打造更良好的網絡生態。



這１０項措施包括：推進算法透明化；推進平台治理透明化；加強服務能力，為重點人群提

供「一站式」服務；加大對優質內容的投入、運營和扶持；進一步加強內容推薦多樣性，破除「

信息繭房」；持續加大對不實信息的治理投入；加強網暴攻擊治理，優化社區氛圍；進一步完善

「防沉迷」機制，服務好青少年和老年人；加大對違法違規現象的線下打擊力度；加強社會溝通

，接受公眾監督。



其中，針對「信息繭房」問題，抖音表示，將進一步完善推薦算法，通過加強內容多樣性探

索、興趣探索和匹配、搜索推薦聯動、社交好友推薦等機制，補充各類推薦信號來源，儘可能多

地滿足用戶長尾興趣，通過增加重復內容過濾，著重解決內容消費「密集感」的問題。



此外，抖音將進一步完善已有的「推薦屏蔽詞設置」、「不感興趣」等功能建設，給予用戶

管理推薦內容的能力。



對於大眾關切的「短視頻越刷越上癮」問題，抖音稱既有的「防沉迷」功能建設將持續優化

，在現有的智能休息提醒、睡眠提醒、定時關閉、「時間鎖」等功能外，還將持續完善「使用管

理助手」功能，探索更多防沉迷機制。針對未成年和老年人，抖音將優化「親子平台」、青少年

模式、老年人提醒等功能，做好對「一老一小」的特殊保護。



在網暴治理方面，抖音將加大產品能力建設，豐富現有的「一鍵防網暴」智能屏蔽功能，並

將擴大與權威法律援助機構合作，為有需要的用戶提供法律咨詢援助、心理疏導服務，幫助用戶

維護合法權益。抖音與中國法律咨詢中心合作推出的反網暴法律咨詢服務上線一年來，已為

５７３名用戶提供咨詢。



謠言治理方面，抖音稱，將辟謠內容精準推薦給瀏覽過不實信息的用戶。同時，針對爭議內

容，擴大與權威媒體、機構的「辟謠團」合作，並在各類熱點事件中加強人工研判與核實。抖音

還將推出視頻「標注」功能，鼓勵有識別能力的用戶參與爭議內容「打標」，並隨視頻一起對外

展示，提高用戶對信息的鑒別能力。



抖音又指，面向熱點當事人、網暴當事人，將提供「一站式服務」，針對侵權問題「一追到

底」，解決侵權問題「處置速度慢」、「治理不徹底」等痛點。抖音還將面向「涉企侵權」展開

專項服務，合理訴求高優解決，謠言網暴從嚴管控，侵權信息主動治理，依法依規最大限度解決

侵權問題。（ｌｃ）

