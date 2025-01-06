【大國博弈】美媒：美國多個電訊商曾遭中國黑客攻擊

《經濟通通訊社６日專訊》據《華爾街日報》周六（１月４日）晚間引述知情人士報道，除

了美國兩家電訊商ＡＴ＆Ｔ與Ｖｅｒｉｚｏｎ上月底受到與中國有關的黑客組織「鹽颱風」

（Ｓａｌｔ Ｔｙｐｈｏｏｎ）攻擊，還有更多的美國電訊商包括Ｃｈａｒｔｅｒ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ、Ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｅｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ

和Ｗｉｎｄｓｔｒｅａｍ均被攻擊。



較早前美國官員指中國黑客組織入侵了包括ＡＴ＆Ｔ等９間美國電訊商系統，竊取個別人士

的資訊。根據最新報道，「鹽颱風」不單深入地入侵該等電訊商，也入侵其他較小型電訊商，

Ｌｕｍｅｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ和Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ旗下也有網絡被入侵。



報道指出，黑客的其中一個入侵手段，是利用安全供應商Ｆｏｒｔｉｎｅｔ未修補的網絡設

備，破壞了思科（Ｃｉｓｃｏ）的大型路由器，令黑客能夠劫持超過１０００００個路由器，從

而可以進一步實施攻擊。中國政府否認有關指稱，並指責美方散布虛假信息。



報道並稱，美國國家安全顧問沙利文在２０２３年底白宮閉門會議時向電訊商及電訊設備商

表示，中國黑客已經有能力讓美國碼頭、電網及其他基建停止運作。（ｒｙ）

