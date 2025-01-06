【大國博弈】美商務部再制裁１１家中國實體，涉高超音速武器開發

《經濟通通訊社６日專訊》美國商務部１月３日宣布把中國、緬甸、巴基斯坦的１３個實體

列入「實體清單（Ｅｎｔｉｔｙ Ｌｉｓｔ）」，其中，１１家實體來自中國。被列入清單的實

體會受到嚴格的出口管制。



上述１１個中國實體既有企業也有研究機構，它們是成都雷電微力科技、成都亞光電子、亞

光科技集團（深：３００１２３）、中國科學院長春光學精密機械與物理研究所、合肥星波通訊

、季華實驗室、南京施密特光學儀器、鵬城實驗室、上海光學精密機械研究所、蘇州超納精密光

電技術，以及蕪湖科偉兆伏電子。



成都雷電微力科技被指控向中國軍方提供精確製導導彈和衛星通信系統，成都亞光電子及母

公司亞光科技集團被指控提供軍民兩用物項。



中國科學院長春光學精密機械與物理研究所、季華實驗室、鵬城實驗室等７家實體，被指正

在獲取和試圖獲取美國原產物項，以支持中國軍事現代化。此外，這些實體與令人關切的活動存

在明顯關聯，包括高超音速武器開發、高超音速飛行器設計和建模、使用專有軟件對武器設計和

破壞進行建模，以及支持軍民融合。



１月２日，美國商務部下屬的工業和安全局（ＢＩＳ）發布公告稱，計劃制定政策，評估無

人機系統（ＵＡＳ）供應鏈中的安全問題，對中國相關的無人機信息技術和服務採取限制措施。

１月３日，中國外交部發言人回應稱，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，干擾和限制正

常的經貿往來，破壞全球產供鏈的安全穩定。中方將採取一切必要措施，堅定維護自身的合法權

益。（ｒｙ）

