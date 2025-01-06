【大國博弈】永信至誠反對美國財政部單邊制裁，被指涉黑客攻擊

《經濟通通訊社６日專訊》美國上周五（３日）對中國網絡安全公司永信至誠

（滬：６８８２４４）實施制裁，指其涉及黑客組織Ｆｌａｘ Ｔｙｐｈｏｏｎ「亞麻颱風」的

網絡攻擊活動。



永信至誠回應表示，關注到美國財政部管理經濟制裁事務的外國資產控制辦公室

（ＯＦＡＣ）將公司列入ＳＤＮ清單（特別指定國民清單），該事件不會對公司日常業務開展產

生重大不利影響。公司自成立以來一直秉承合法合規經營原則，嚴格遵循公司經營業務所在地區

各項法律、法規及相關監管規則。



永信至誠稱，ＯＦＡＣ的制裁是單邊行為，公司堅決反對美國財政部在毫無事實依據的情況

下，無端指控和非法單邊制裁的行為。公司將持續關注上述事件進展情況，並與各相關方保持溝

通，做好各項應對工作。永信至誠又提到，目前未在美國設立子公司及分支機構，沒有在美國開

展業務，在美國也不存在任何資產。



外媒報道稱，西方官員先前一直指控永信至誠是Ｆｌａｘ Ｔｙｐｈｏｏｎ的幕後黑手。美

國聯邦調查局（ＦＢＩ）去年９月搗破Ｆｌａｘ Ｔｙｐｈｏｏｎ，指該組織透過挾持他人的電

子設備作為工具，對付美國的政府組織及企業，更指永信至誠為中國的國安部門收集情報及進行

偵察行動。（ｒｙ）

