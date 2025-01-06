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06/01/2025 16:14

《中國要聞》財政部：延長設備更新貸款財政貼息政策實施期限

　　《經濟通通訊社６日專訊》財政部發布關於設備更新貸款財政貼息政策有關事項的補充通知
。通知中提到，對於２０２４年３月７日前簽訂貸款合同、設備購置或更新改造服務採購合同，
３月７日後發放的符合條件的設備更新貸款，納入財政貼息政策支持範圍。延長設備更新貸款財
政貼息政策實施期限，至中國人民銀行設備更新相關再貸款額度用完為止。（ｊｑ）

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